El dólar tocó su precio más bajo desde octubre y el BCRA compró U$S141 millones, con bonos en alza

Con otra baja, la quinta consecutiva de la última semana, el dólar tocó los $1.415 este jueves 12 de febrero, su mínimo desde noviembre y ya promedia el nivel más bajo en 4 meses. Mientras, el dólar mayorista llegó a $1.392 en otro día de caídas generalizas salvo en el dólar blue, que el Banco Central (BCRA) volvió a aprovechar para comprar reservas.
El dólar paralelo fue el único que repuntó en la penúltima rueda semanal, al sumar $5 y cerrar a $1.440. Aún así fue una jornada positiva para los mercados, con los bonos argentinos en alza en Wall Street y el riesgo país otra vez por debajo de los 500 puntos.
Lo cierto es que el BCRA, por segundo día esta semana, salió de compras. Y luego de la mayor compra de reservas concretada en la víspera se hizo de otros U$S141 millones, con lo cual ya superó los 2.000 millones en este 2026 en base a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que extendió su revisión de metas para Argentina.
El optimismo en la city fue la respuesta en parte a la media sanción que el proyecto de Reforma Laboral, la primera gran meta del gobierno de Javier Milei este año, obtuvo durante la madrugada de este jueves en el Senado. Y desde la percepción de que tiene su camino allanado a su sanción definitiva en Diputados.
Por qué la baja sostenida del dólar
La colocación de deuda en moneda extranjera por parte de varias empresas que cotizan en Wall Street impacta en la cotización de los financieros, pero sobre todo explica la baja sostenida del dólar oficial. Una dinámica atada también a la política financiera del gobierno nacional, que mantiene tasas altas en pesos las cuales desarman posiciones en dólares.
Así, el dólar MEP cayó más de 1% para cerrar a $1.417. Mientras que el dólar CCL (Contado con Liquidación) quedó apenas por encima de los $1.469, tras una merma de 0,6%.
Más allá de la pizarra del Nación, otros bancos tampoco fueron ajenos a la caída aunque cerraron más arriba. Fue el caso del ICBC e Hipotecario ($1.420), e incluso del Patagonia y el BBVA ($1.425).
En tanto, el dólar mayorista siguió distanciándose de la banda cambiaria máxima de intervención que actualiza a diario el BCRA. Y que este jueves alcanzó los $1.583,39.
Por su parte, en medio de la tendencia bajista el dólar tarjeta se retrajo medio punto, para cerrar la rueda en un promedio $1.859,30 con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.