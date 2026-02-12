El dólar tocó su precio más bajo desde octubre y el BCRA compró U$S141 millones, con bonos en alza

El optimismo en la city fue la respuesta en parte a la media sanción que el proyecto de Reforma Laboral, la primera gran meta del gobierno de Javier Milei este año, obtuvo durante la madrugada de este jueves en el Senado. Y desde la percepción de que tiene su camino allanado a su sanción definitiva en Diputados.

FMI.jpg Que el BCRA incremente sus reservas en dólares es una de las recomendaciones del FMI para hacer consistente el programa económico

Por qué la baja sostenida del dólar

La colocación de deuda en moneda extranjera por parte de varias empresas que cotizan en Wall Street impacta en la cotización de los financieros, pero sobre todo explica la baja sostenida del dólar oficial. Una dinámica atada también a la política financiera del gobierno nacional, que mantiene tasas altas en pesos las cuales desarman posiciones en dólares.

Así, el dólar MEP cayó más de 1% para cerrar a $1.417. Mientras que el dólar CCL (Contado con Liquidación) quedó apenas por encima de los $1.469, tras una merma de 0,6%.

Más allá de la pizarra del Nación, otros bancos tampoco fueron ajenos a la caída aunque cerraron más arriba. Fue el caso del ICBC e Hipotecario ($1.420), e incluso del Patagonia y el BBVA ($1.425).

En tanto, el dólar mayorista siguió distanciándose de la banda cambiaria máxima de intervención que actualiza a diario el BCRA. Y que este jueves alcanzó los $1.583,39.

Por su parte, en medio de la tendencia bajista el dólar tarjeta se retrajo medio punto, para cerrar la rueda en un promedio $1.859,30 con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.