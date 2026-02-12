Miles de agricultores protestaron contra el acuerdo UE-Mercosur en el centro de Madrid

Más de 8.000 agricultores y ganaderos tomaron el centro de Madrid para protestar contra la reciente firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
Mientras países de Mercosur avanza en ratificar el acuerdo en sus congresos, entre ellos Argentina, Madrid vivió el miércoles una jornada marcada por el estruendo de los motores de más de 500 tractores que avanzaron por calles céntricas para manifestar el malestar por el acuerdo comercial entre los bloques.
"No es libre comercio si no jugamos con las mismas reglas. Nos obligan a competir con las manos atadas mientras abren la puerta a productos que aquí serían ilegales", expresaron portavoces durante la marcha hacia el Ministerio de Agricultura.
El sector primario español, convocado principalmente por la Unión de Uniones y la Unaspi, denuncia lo que consideran una "competencia desleal" institucionalizada. El argumento central es la asimetría en las exigencias de producción:
- Estándares Sanitarios: Los manifestantes alertan que el acuerdo permitirá la entrada de productos sudamericanos tratados con fitosanitarios o técnicas (como el uso de hormonas en el ganado) que están estrictamente prohibidas en Europa desde hace décadas.
- Costos de Producción: Mientras el agricultor europeo enfrenta una burocracia creciente y exigencias ambientales de la Agenda 2030, los productos del bloque Mercosur ingresarán con costos significativamente menores, lo que, según el sector, "hundirá" los precios locales.
- Recortes en la PAC: A la apertura comercial se suma el temor por los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC), que reducirían las ayudas directas en un momento de inflación de insumos.
La protesta de este miércoles no fue un evento aislado, sino parte de un "superjueves" de movilizaciones que se ha extendido por otras comunidades como Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En Madrid, las columnas de tractores confluyeron en la Plaza de Colón para dirigirse al Paseo del Prado, bajo un fuerte operativo de seguridad que, pese a la magnitud, se desarrolló sin incidentes de gravedad.
El acuerdo Mercosur - UE "en el limbo judicial"
Aunque el pacto entre la UE y el Mercosur se firmó formalmente el pasado 17 de enero en Asunción, su implementación no es inmediata. La presión de países como Francia y las protestas en España han logrado que el Parlamento Europeo remita el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE.
Esta medida ha paralizado temporalmente la tramitación, dejando el acuerdo en suspenso hasta que los jueces dictaminen si es compatible con los tratados comunitarios y las normas de protección ambiental.
Fuentes: Noticias Argentinas, Enterate Noticias, Asaja Valladolid y Archivo Diario UNO.