Miles de agricultores protestaron contra el acuerdo UE-Mercosur en el centro de Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AsajaValladolid/status/2021635107237638603&partner=&hide_thread=false Llegadas de las columnas al Ministerio de Agricultura. Asaja Valladolid contra #Mecosur y defendiendo a agricultores y ganaderos pic.twitter.com/tahiB0XKmN — Asaja Valladolid (@AsajaValladolid) February 11, 2026

El sector primario español, convocado principalmente por la Unión de Uniones y la Unaspi, denuncia lo que consideran una "competencia desleal" institucionalizada. El argumento central es la asimetría en las exigencias de producción:

Estándares Sanitarios: Los manifestantes alertan que el acuerdo permitirá la entrada de productos sudamericanos tratados con fitosanitarios o técnicas (como el uso de hormonas en el ganado) que están estrictamente prohibidas en Europa desde hace décadas.

Costos de Producción: Mientras el agricultor europeo enfrenta una burocracia creciente y exigencias ambientales de la Agenda 2030, los productos del bloque Mercosur ingresarán con costos significativamente menores, lo que, según el sector, "hundirá" los precios locales.

Recortes en la PAC: A la apertura comercial se suma el temor por los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC), que reducirían las ayudas directas en un momento de inflación de insumos.

Protesta Agricultores en Madrid con el Mercosur Productores agropecuarias españoles protestan en Madrid (Foto Gentiliza Asaja Valladolid).

La protesta de este miércoles no fue un evento aislado, sino parte de un "superjueves" de movilizaciones que se ha extendido por otras comunidades como Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En Madrid, las columnas de tractores confluyeron en la Plaza de Colón para dirigirse al Paseo del Prado, bajo un fuerte operativo de seguridad que, pese a la magnitud, se desarrolló sin incidentes de gravedad.

El acuerdo Mercosur - UE "en el limbo judicial"

Aunque el pacto entre la UE y el Mercosur se firmó formalmente el pasado 17 de enero en Asunción, su implementación no es inmediata. La presión de países como Francia y las protestas en España han logrado que el Parlamento Europeo remita el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE.

Esta medida ha paralizado temporalmente la tramitación, dejando el acuerdo en suspenso hasta que los jueces dictaminen si es compatible con los tratados comunitarios y las normas de protección ambiental.

