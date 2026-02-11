Con el dólar otra vez en baja el Banco Central hizo la mayor compra de reservas en casi un año

Dólar y Banco Central.jpg En un mercado con mayor oferta de dólares, el BCRA hizo su mayor compra de reservas desde marzo de 2025

En tanto, el dólar mayorista también bajó el cuarto escalón seguido desde el viernes. Así, terminó en $1.400, la cotización más baja entre las distintas versiones de la divisa, y volvió a despegarse de la banda máxima de intervención cambiaria que fija el BCRA ($1.581,83).

Cuánto bajó el dólar en febrero y qué pasó con el blue y el CCL

En un tobogán sin freno desde la primera semana de febrero, la cotización del dólar oficial ya bajó 3,4% en lo que va de febrero.

Es el contexto que el BCRA usufructuó para engrosar sus reservas, una recomendación constante del Fondo Monetario sobre todo luego de la misión que llegó al país para auditar el programa económico de Luis Caputo. Con los U$S214 millones adquiridos este miércoles, ya acumuló U$S1.906 millones en el transcurso del mes.

Durante la jornada los financieros volvieron a cotizar a contramano. Sobre todo el dólar MEP bajó 1,37% para ubicarse en $1.437,81 para la venta.

A su turno, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepó de $1.471,38 a superar los $1.478.

Con todo, en un escenario de marcada oferta de divisas y dólar en picada, el BCRA intervino como comprador. Para encontrar un monto superior a la compra de este miércoles, hay que remontarse al 11 de marzo de 2025, cuando había adquirido U$S268 millones.