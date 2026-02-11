Crisis vitivinícola: productores pidieron intervención al Gobierno para sostener los precios de la uva

Los productores autoconvocados que el martes se habían movilizado desde la zona Este hasta la Legislatura ahora esperan poder reunirse con Cornejo. Pero se aferran a la chance de un operativo sostén, mecanismo al que en muchas otras vendimias distintas gestiones echaron mano para intentar equilibrar el mercado.

Precios de la uva: "Productores en quebranto económico"

Sólo en zona Este, salvo pocas excepciones, las bodegas no están dispuestas a pagar más de $180/$200 por kilo de uva criolla para vinos de mesa y mosto. No sólo es un precio más bajo que el de hace un año sino que equivale a menos de la mitad incluso que el que se ofrecía en la vendimia 2024 (U$S0,35 el kilo).

Aunque la cosecha de las varietales todavía no llega, el escenario no parece diferir demasiado. Una situación compleja frente a una inflación acumulada del 60% en dos años, a la que la Provincia intentó neutralizar el año pasado con créditos para que las bodegas exportaran su vino a cambio de una mejora sustancial de sus precios.

"Consideramos imprescindible una intervención del Gobierno de Mendoza que permita tonificar los precios de la uva, generando condiciones mínimas de rentabilidad que permitan la sustentabilidad económica y la continuidad del sector", dice el petitorio presentado durante la mañana del miércoles en el 4to piso de Casa de Gobierno en base a ese cuadro.

Pero el panorama se dibuja mucho más crítico dado que, según señalaron, "hay miles de productores en escenario de quebranto económico directo". Por eso el pedido de que, más allá del armado de una mesa de diálogo entre productores y bodegas, el mandatario intervenga para "evitar el colapso del sector vitícola".

Ante la crisis que atraviesa la vitivinicultura por los bajos precios de la uva los productores aseguran estar al borde del colapso. El Gobierno por su parte ofrece más créditos blandos para la cosecha

Más créditos para cosecha y elaboración

Días después de anunciar la nueva versión de los tradicionales créditos de cosecha y acarreo del Fondo de la Transformación y Crecimiento (FTyC), el Gobierno confirmó que habrá más financiamiento blando. En este caso, a través del Banco Nación.

En respuesta al reclamo por falta de capacidad para afrontar el interés que encarece costo financiero, el principal banco estatal lanzó una operatoria a tasa subsidiada. La novedad es que mientras la línea del FTyC abarca a productores chicos (hasta 20 hectáreas) y sólo gastos de cosecha, el Nación apunta también a la elaboración y sin límite de superficie.

"Las líneas de crédito están dirigidas a pequeñas y medianas empresas. Para este segmento, se prevén operaciones en pesos con un plazo de hasta 12 meses, con tasas del 24% TNA fija para créditos amortizables y del 26% TNA fija para aquellos con pago íntegro al vencimiento", informaron.

Sin embargo, la línea marca diferencias entre los pequeños y grandes productores vitícolas con créditos en dólares.

Por un lado, las pymes podrán acceder a operaciones de hasta 180 días de plazo, con pago íntegro al vencimiento y una tasa fija del 2,50% TNA. El tope por crédito es de 300.000 dólares, condiciones pensadas sobre todo para las de perfil exportador.

En cuanto a las grandes empresas también el BNA ofrece créditos en dólares al mismo plazo pero con una tasa fija del 2,75% TNA. El monto máximo: 750.000 dólares.