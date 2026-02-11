El impacto de los aranceles en el comercio bilateral

economist The Economist considera que Donald Trump benefició mucho a la Argentina.

El esquema diseñado por Donald Trump busca reducir los déficits comerciales de Estados Unidos mediante la reciprocidad. En este contexto, la Argentina aseguró la posibilidad de vender carne vacuna a los consumidores estadounidenses sin el pago de aranceles por cantidades significativas. Este beneficio sitúa al país en un grupo selecto de aliados que, a pesar de las tensiones globales, mantuvieron un acceso preferencial al mercado norteamericano sin comprometer su soberanía regulatoria de forma tan profunda como otros socios comerciales de menor peso.

El informe detalla que la mayoría de los pactos recientes carecen de aprobación legislativa o mecanismos claros para la resolución de disputas. Sin embargo, establecieron nuevas reglas de juego que obligan a los firmantes a colaborar en el control de exportaciones hacia terceros países, con especial énfasis en China. La Argentina evitó las obligaciones de inversión masiva que debieron prometer territorios como Taiwán o la Unión Europea para moderar el impacto de las políticas proteccionistas de la Casa Blanca.

Las ventajas para la Argentina

Según Trump, la Junta de la Paz debería sustituir a la ONU Trump prometió cerrar más acuerdos de los que finalmente consiguió.

La capacidad de negociación del país permitió esquivar cláusulas que otros socios calificaron como abusivas. En el sudeste asiático, por ejemplo, los acuerdos incluyen la facultad de Estados Unidos para rescindir el pacto si los países firman tratados con naciones que no sean del agrado de Donald Trump. La delegación argentina logró ampliar la presencia de firmas estadounidenses en el mercado local, pero sin aceptar las restricciones digitales o los controles de exportación tan estrictos que se impusieron a las economías con menor margen de maniobra.

El análisis de The Economist concluye que, bajo una visión mercantilista, Estados Unidos aparece como el ganador al desmantelar barreras no arancelarias en todo el mundo. No obstante, las naciones que debieron abrir sus mercados podrían obtener beneficios a largo plazo derivados de una mayor competencia.