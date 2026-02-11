La administración de Donald Trump avanzó en las últimas semanas con la firma de diversos acuerdos comerciales, entre los que destaca el vínculo con la Argentina. El prestigioso medio británico The Economist analizó los alcances de estas negociaciones y determinó que el gobierno de Javier Milei logró una de las posiciones más ventajosas frente a las nuevas exigencias de Washington.
The Economist: Argentina es uno de los dos países más beneficiados por Donald Trump
La reciente política comercial de Donald Trump posiciona a nuestro país y a Gran Bretaña como los socios con mejores condiciones arancelarias
Mientras otros países enfrentaron condiciones más severas, el país obtuvo un alivio parcial en la aplicación de aranceles a cambio de facilitar el ingreso de empresas estadounidenses a su mercado interno.
A diferencia de naciones como Camboya o Malasia, que debieron aceptar términos considerados desiguales, la Argentina consiguió un límite máximo para los aranceles del 10%. Este porcentaje representa una mejora sustancial en comparación con el 15% que enfrentan potencias como la Unión Europea, Japón o Corea del Sur, y el 18% acordado con la India. El análisis subraya que el país se benefició de importantes excepciones que permiten la exportación de grandes volúmenes de productos clave sin cargos adicionales.
El impacto de los aranceles en el comercio bilateral
El esquema diseñado por Donald Trump busca reducir los déficits comerciales de Estados Unidos mediante la reciprocidad. En este contexto, la Argentina aseguró la posibilidad de vender carne vacuna a los consumidores estadounidenses sin el pago de aranceles por cantidades significativas. Este beneficio sitúa al país en un grupo selecto de aliados que, a pesar de las tensiones globales, mantuvieron un acceso preferencial al mercado norteamericano sin comprometer su soberanía regulatoria de forma tan profunda como otros socios comerciales de menor peso.
El informe detalla que la mayoría de los pactos recientes carecen de aprobación legislativa o mecanismos claros para la resolución de disputas. Sin embargo, establecieron nuevas reglas de juego que obligan a los firmantes a colaborar en el control de exportaciones hacia terceros países, con especial énfasis en China. La Argentina evitó las obligaciones de inversión masiva que debieron prometer territorios como Taiwán o la Unión Europea para moderar el impacto de las políticas proteccionistas de la Casa Blanca.
Las ventajas para la Argentina
La capacidad de negociación del país permitió esquivar cláusulas que otros socios calificaron como abusivas. En el sudeste asiático, por ejemplo, los acuerdos incluyen la facultad de Estados Unidos para rescindir el pacto si los países firman tratados con naciones que no sean del agrado de Donald Trump. La delegación argentina logró ampliar la presencia de firmas estadounidenses en el mercado local, pero sin aceptar las restricciones digitales o los controles de exportación tan estrictos que se impusieron a las economías con menor margen de maniobra.
El análisis de The Economist concluye que, bajo una visión mercantilista, Estados Unidos aparece como el ganador al desmantelar barreras no arancelarias en todo el mundo. No obstante, las naciones que debieron abrir sus mercados podrían obtener beneficios a largo plazo derivados de una mayor competencia.