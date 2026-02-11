Endurecen los controles por la mosca de los frutos tras la nueva resolución de Senasa

Mosca del Mediterráneo.jpg

El nuevo mapa de Mendoza: Zonas Libres vs. Zonas de Control

La normativa publicada en el Boletín Oficial ratifica y actualiza los límites de las áreas donde la plaga ha sido erradicada o se mantiene bajo niveles mínimos de prevalencia. En Mendoza, el mapa quedó consolidado de la siguiente manera:

Áreas Libres de Moscas de los Frutos (Estatus Máximo): El Oasis Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe) y el Oasis Centro o Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos) se mantienen como zonas de protección estricta. Aquí, la detección de un solo ejemplar activa protocolos de emergencia.

Áreas de Escasa Prevalencia: El Oasis Norte y el Oasis Este (Gran Mendoza, San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz) continúan bajo un programa de control intenso, pero con niveles de presencia de la plaga que obligan a tratamientos cuarentenarios para mover fruta hacia las zonas libres.

Restricciones al transporte y nuevos requisitos

Uno de los puntos clave de la resolución, que impactará directamente en la logística del campo mendocino, es el endurecimiento de las restricciones para el movimiento de cargas. A partir de ahora:

Tratamiento Obligatorio: Toda fruta hospedera (durazno, ciruela, uva, cítricos, entre otros) que pretenda ingresar al Valle de Uco o al Oasis Sur desde zonas con presencia de plaga, deberá acreditar haber pasado por cámaras de tratamiento de frío o fumigación certificadas.

Documentación Digital: Se agiliza pero se vuelve más rigurosa la exigencia del Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), vinculando de manera más estrecha el origen de la mercadería con el destino final.

Refuerzo en Barreras: Se potenciarán los controles en los puestos internos de la provincia, como la barrera de Zapata (Ruta 40) y Pareditas, para evitar que el tránsito de particulares o cargamentos menores transporte fruta fresca que pueda poner en riesgo el estatus sanitario.

Mosca de los frutos

¿Por qué es vital para la economía mendocina?

La mosca de los frutos es considerada una de las plagas con mayor impacto económico global. Para los productores de Mendoza, mantener estas zonas "libres" es la llave para exportar sin restricciones cuarentenarias a mercados como China, Estados Unidos y la Unión Europea.

Si Mendoza perdiera su estatus de zona libre, la fruta debería someterse a tratamientos de frío que, además de aumentar los costos logísticos, pueden afectar la calidad y la vida poscosecha del producto, restándole competitividad frente a otros mercados.

El rol del Iscamen

La resolución nacional se apoya fuertemente en el trabajo de campo del Iscamen. La provincia continuará utilizando la Técnica del Insecto Estéril (TIE), producida en la Bioplanta de Santa Rosa, como herramienta principal para "inundar" las zonas de control con ejemplares estériles y cortar el ciclo de reproducción de la plaga.

Con esta nueva normativa, Mendoza y el SENASA envían una señal clara a los mercados externos: la sanidad vegetal es una política de Estado que no admite grietas, endureciendo los controles para proteger el motor productivo de la provincia.