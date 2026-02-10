Tras su tercera caída consecutiva el dólar oficial y el blue quedaron al mismo precio

La divisa estadounidense había mermado inicialmente $10 desde la apertura de este martes. Pero en entre los bancos hubo caídas más marcadas, de hasta $20, pese a lo cual llegó a cerrar en algunas pizarras en $1.430 y hasta $1.435 (BBVA, Hipotecario, ICBC).

En general, fue la tercera jornada negativa al hilo para las cotizaciones del dólar. Una rueda en la que el mayorista ratificó su condición de ser la más baja al tocar los $1.406, cada vez más lejos de la banda cambiaria máxima que el Banco Central fijó en $1.580,27 este martes.