Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Tras su tercera caída consecutiva el dólar oficial y el blue quedaron al mismo precio

El dólar en Banco Nación perdió $15 para cerrar a $1.425, mientras que el blue resignó $5. El dólar MEP, el único que subió

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
En otra jornada atípica, tanto el dólar oficial como el blue volvieron a caer este martes 10 de febrero. El dólar MEP, la única excepción.

El dólar oficial volvió a bajar, esta vez $15, para cerrar a $1.425 a la venta en la cotización del Banco Nación este martes 10 de febrero. Mismo precio alcanzó el dólar blue luego de resignar $5, en otra jornada en la que la mayoría de las cotizaciones sufrieron una caída salvo el dólar MEP.

La divisa estadounidense había mermado inicialmente $10 desde la apertura de este martes. Pero en entre los bancos hubo caídas más marcadas, de hasta $20, pese a lo cual llegó a cerrar en algunas pizarras en $1.430 y hasta $1.435 (BBVA, Hipotecario, ICBC).

En general, fue la tercera jornada negativa al hilo para las cotizaciones del dólar. Una rueda en la que el mayorista ratificó su condición de ser la más baja al tocar los $1.406, cada vez más lejos de la banda cambiaria máxima que el Banco Central fijó en $1.580,27 este martes.

dolar (5)
El dólar se vendió a $1.425 en el Banco Nación.

Qué pasó con el dólar MEP este martes 10 de febrero

Lo dicho: el dólar MEP fue la excepción a la regla, al registrar un repunte de 0,76%. De ese modo, completó la jornada a $1.434,07 para la venta en promedio.

Por su parte, el dólar Contado Con Liquidación (CCL), que había llegado en principio a venderse por $1.474,70, finalmente tocó los $1.470,20.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta concluyó a $1.852,50. Un precio que significó un descenso de más de $16 (0,90%), para alcanzar un precio con el 30% de recargo incluido a cuenta de Ganancias.

