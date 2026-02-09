Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

La semana comenzó con otra caída generalizada de las cotizaciones del dólar

Mientras el dólar oficial llegó a $1.440 en el Banco Nación, el blue resignó $5 para cerrar en $1.430. Cuánto bajaron el mayorista y los dólares financieros

Miguel Ángel Flores
En sus distintas versiones, el dólar registró la segunda caída consecutiva este lunes 9 de febrero

Este lunes 9 de febrero el dólar oficial cerró a $1.440 en la pizarra del Banco Nación tras perder $10. También mermó el precio del dólar blue para cerrar en $1.430, es decir, $5 menos, en una jornada en donde la caída fue generalizada .

Resultó una rueda atípica, sin excepciones. Cayeron los precios de los financieros y hasta el mayorista, cuyo precio fue el más bajo del día ($1.416 en promedio), en medio de la puesta en marcha de la "inocencia fiscal" que impulsa otro blanqueo.

Hasta el mediodía, la mayoría de los dólares se mantenía estable. Pero durante la tarde empezó la tendencia a la baja, tal como ocurrió el viernes, cuando hubo una merma de todas las versiones del dólar.

En los bancos el valor del dólar oficial, aún con la baja del precio, terminó ubicándose entre los $1.450 (ICBC, BBVA) y $1.460 (Patagonia). Y el blue llegó a cotizarse en Mendoza en torno a los $1.435.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar que es referencia del mercado y para el Banco Central había iniciado la jornada en los $1.432. Pero durante la tarde cayó 1,12% hasta tocar los $1.416 al cierre, un poco más lejos de la banda máxima fijada por el Banco Central ($1.570,71).

A diferencia de otras ruedas dominadas por el sube y baja, esta vez tampoco quedaron aislados de la dinámica bajista los financieros.

Por un lado, el dólar MEP descendió de los $1.478 iniciales a $1.438, la mayor caída del lunes (2,05%).

Por otro, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) cerró en $1.482,90, casi 1% por debajo de la apertura.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta osciló entre los $1.485 y $1.490, su precio con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

