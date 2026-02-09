La semana comenzó con otra caída generalizada de las cotizaciones del dólar

En los bancos el valor del dólar oficial, aún con la baja del precio, terminó ubicándose entre los $1.450 (ICBC, BBVA) y $1.460 (Patagonia). Y el blue llegó a cotizarse en Mendoza en torno a los $1.435.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar que es referencia del mercado y para el Banco Central había iniciado la jornada en los $1.432. Pero durante la tarde cayó 1,12% hasta tocar los $1.416 al cierre, un poco más lejos de la banda máxima fijada por el Banco Central ($1.570,71).

A diferencia de otras ruedas dominadas por el sube y baja, esta vez tampoco quedaron aislados de la dinámica bajista los financieros.

Por un lado, el dólar MEP descendió de los $1.478 iniciales a $1.438, la mayor caída del lunes (2,05%).

Por otro, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) cerró en $1.482,90, casi 1% por debajo de la apertura.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta osciló entre los $1.485 y $1.490, su precio con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.