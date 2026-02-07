Confirmado el precio del dólar el lunes 9 de febrero cuando los bancos abran

Los principales bancos del país le confirmaron oficialmente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este lunes 9 de febrero cuando abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias para todo el público.
El precio del dólar este lunes 9 de febrero tendrá una cotización más baja con respecto al inicio del último día hábil. Esto se debe principalmente a movimientos que tuvo el dólar este viernes antes de que cerrara su cotización.
En ese sentido, el Banco Central ratificó que los bancos venderán el dólar a uno de los precios más bajos de las últimas semanas. En tanto, las cuevas también confirmaron el precio del dólar blue que mantuvo la tendencia de los últimos días y va a cotizar por debajo del oficial.
Precio del dólar el lunes 9 de febrero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 9 de febrero será de alrededor de $1.453.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.450
- Banco Nación: $1.450
- Banco ICBC: $1.455
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.455
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1460
- Banco Hipotecario: $1.450
- Banco Santander: $1.455
- Brubank: $1.448
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.455
- Banco Piano: $1.450
- Banco de Comercio: $1.450
Cuál será el precio del dólar blue estelunes 9 de febrero
Las cuevas también se encargaron de confirmar el precio del dólar blue. La moneda informal se ubicará por debajo del dólar oficial, aunque muy cerca, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero, en donde la moneda norteamericana llegó a valer más de $1.500 en el mercado.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el viernes 6 de febrero arrancará a un precio de $1.440.