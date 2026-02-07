Confirmado el precio del dólar el lunes 9 de febrero cuando los bancos abran

Dolar blue (3)

Precio del dólar el lunes 9 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 9 de febrero será de alrededor de $1.453.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.450

Banco Nación: $1.450

Banco ICBC: $1.455

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.455

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450

Banco Patagonia: $1460

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.455

Brubank: $1.448

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.455

Banco Piano: $1.450

Banco de Comercio: $1.450

Cuál será el precio del dólar blue estelunes 9 de febrero

Las cuevas también se encargaron de confirmar el precio del dólar blue. La moneda informal se ubicará por debajo del dólar oficial, aunque muy cerca, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero, en donde la moneda norteamericana llegó a valer más de $1.500 en el mercado.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el viernes 6 de febrero arrancará a un precio de $1.440.