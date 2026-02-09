Confirmado cuál será el precio del dólar este martes 10 de febrero cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 10 de febrero, luego de que cada uno de ellos habilite las operaciones cambiarias para el público en general.
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al BCRA, el dólar se mantendrá en precios muy similares a los que tuvo este jueves, donde el movimiento de la cotización fue casi nulo, en un comportamiento que ha sido tendencia en las últimas semanas.
La novedad vino por el lado de las cuevas, ya que el dólar blue sufrió una nueva caída y llegó a los $1.440, tras haber estado hasta la semana pasada por encima de los $1.500.
Precio del dólar el martes 10 de febrero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 10 de febrero será de alrededor de $1.472.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.440
- Banco Nación: $1.445
- Banco ICBC: $1.445
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.444
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445
- Banco Patagonia: $1460
- Banco Hipotecario: $1.440
- Banco Santander: $1.445
- Brubank: $1.438
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.448
- Banco Piano: $1.450
- Banco de Comercio: $1.440
Cuál será el precio del dólar blue este martes 10 de febrero
Las cuevas también se encargaron de confirmar el precio del dólar blue. La moneda informal se ubicará por debajo del dólar oficial, aunque muy cerca, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero, en donde la moneda norteamericana llegó a valer más de $1.500 en el mercado.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 10 de febrero arrancará a un precio de $1.440.