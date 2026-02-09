Confirmado cuál será el precio del dólar este martes 10 de febrero cuando abran los bancos

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg El clima electoral parece hacerse sentir con la fuerte suba del dólar oficial en los bancos, y también del dólar blue

Precio del dólar el martes 10 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 10 de febrero será de alrededor de $1.472.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.440

Banco Nación: $1.445

Banco ICBC: $1.445

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.444

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445

Banco Patagonia: $1460

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.445

Brubank: $1.438

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.448

Banco Piano: $1.450

Banco de Comercio: $1.440

dolar blue (7)

Cuál será el precio del dólar blue este martes 10 de febrero

Las cuevas también se encargaron de confirmar el precio del dólar blue. La moneda informal se ubicará por debajo del dólar oficial, aunque muy cerca, rompiendo una tendencia que había dominado parte de diciembre y todo enero, en donde la moneda norteamericana llegó a valer más de $1.500 en el mercado.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 10 de febrero arrancará a un precio de $1.440.