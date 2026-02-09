Operativo seducción de los bancos: cuánto gano con un plazo fijo de 2.000 dólares en febrero del 2026

Los bancos más importantes de Argentina apretaron el acelerador y aprovecharon que el cepo cambiario dejó de existir hace casi un año para poder atraer clientes a través del plazo fijo en dólares, una de las inversiones más populares del mercado.
No es casual que los bancos apuesten por el plazo fijo en dólares para aumentar sus ahorros. Esta inversión es conocida por ser muy segura y con cero riesgo de pérdida, ideal para aquellas personas que no quieren correr ningún tipo de problema o de posibilidad de perder su dinero.
Uno de los bancos que más aumentó la tasa de interés del plazo fijo en dólares fue el Nación, que hasta antes de que se eliminara el cepo cambiario ofrecía un 0.50% de rendimiento anual y en la actualidad ofrece 2,50%.
Plazo fijo en dólares: la tasa de interés que paga cada banco
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Galicia: 1,80% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Patagonia: 0,20% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Hipotecario: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
- Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 2000 dólares en febrero 2026
En el caso de que una persona tuviese ahorrada la suma de 2000 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 4,11 dólares.
Además, el Banco Nación y otras entidades también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas en dólares. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.