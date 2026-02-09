Operativo seducción de los bancos: cuánto gano con un plazo fijo de 2.000 dólares en febrero del 2026

No es casual que los bancos apuesten por el plazo fijo en dólares para aumentar sus ahorros. Esta inversión es conocida por ser muy segura y con cero riesgo de pérdida, ideal para aquellas personas que no quieren correr ningún tipo de problema o de posibilidad de perder su dinero.

Uno de los bancos que más aumentó la tasa de interés del plazo fijo en dólares fue el Nación, que hasta antes de que se eliminara el cepo cambiario ofrecía un 0.50% de rendimiento anual y en la actualidad ofrece 2,50%.