El Gobierno activó el blanqueo con la "Inocencia Fiscal" y busca captar dólares del colchón

Bancarización y "Tapón Fiscal"

La clave del nuevo esquema es la formalización a través del sistema financiero. Para que los fondos del "colchón" queden protegidos, las operaciones deberán estar bancarizadas, cumpliendo así con los estándares de control del GAFI y el FMI.

ARCA

Al adherirse al RSG, el contribuyente obtiene un "Tapón Fiscal": la ARCA (ex AFIP) acepta como exacta la declaración de periodos previos no prescriptos y renuncia a investigar el origen del patrimonio, siempre que no existan inconsistencias mayores al 15% o facturas apócrifas. De ahora en adelante, el fisco solo mirará la facturación futura.

¿Quiénes pueden adherir?

Para acceder a estos beneficios y evitar fiscalizaciones de ARCA, los contribuyentes (incluyendo monotributistas que deseen regularizar ahorros) deben cumplir tres requisitos:

Ingresos anuales: Menores a $1.000 millones.

Menores a $1.000 millones. Patrimonio total: Menor a $10.000 millones.

Menor a $10.000 millones. Categoría: No estar registrado como "Gran Contribuyente".

Fin de la persecución penal: nuevos umbrales

El decreto reglamenta una suba histórica en los montos de punibilidad, reduciendo la presión penal sobre el contribuyente medio:

Evasión Simple: El piso para que un incumplimiento sea considerado delito penal salta de $1,5 millones a $100 millones .

El piso para que un incumplimiento sea considerado delito penal salta de $1,5 millones a . Evasión Agravada: El umbral se establece en $1.000 millones .

El umbral se establece en . Extinción de acción: Quienes reciban una notificación de deuda podrán cerrarla pagando lo adeudado, eliminando automáticamente la instancia penal.

Menos prescripción y más privacidad bancaria

La normativa introduce dos cambios operativos que devuelven previsibilidad al ciudadano: