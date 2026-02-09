Las exportaciones de productos con valor agregado crecieron 5% en 2025

Brasil, habitual "motor" de las ventas de autos, registró una caída, justamente, por la menor exportación de las terminales.

Exportaciones de bienes y servicios

El análisis marca distancias con las exportaciones 2024, impulsadas sobre todo por commodities o productos indiferenciados, como la soja. En 2025 bienes y servicios sumaron U$S105,5 millones de dólares (8,9%) un pico en la medición nominal.

Sin embargo, los commodities también crecieron el último año de la mano de los combustibles (Vaca Muerta), junto a cereales y oleaginosas, parcialmente explicado por un adelanto de exportaciones.

A las exportaciones de autos, según el informe las afectó "un proceso de reconfiguración productiva y adaptación de plantas para nuevos modelos de utilitarios". Con lo cual, si se dejan afuera, el aumento alcanza 11%.

Por eso, las exportaciones de bienes diferenciados crecieron 4% interanual, resultado condicionado por la caída transitoria del sector.

automotrices.jpeg Varias automotrices discontinuaron modelos, lo que influyó en las exportaciones a Brasil

El peso de minería y combustibles

El trabajo de Federico Bernini, Juan Carlos Hallak y Sofía Kastika, remarca que los cultivos se recuperaron de la sequía. Las exportaciones de soja y derivados, trigo y maíz concentran todavía casi 35% de las exportaciones totales de Argentina.

Para explicar su empuje, los economistas destacaron la eliminación temporal de retenciones a esos productos agropecuarios dispuesta a fines de septiembre de 2025.

Por otra parte, creció el peso de combustibles y minería en la torta de las exportaciones. El estudio de la UBA les asigna una participación del 18% en el total exportado, un récord de los últimos 20 años y casi el doble de la que tenían en 2016.

No obstante, esta participación aún está debajo de los niveles de principios del nuevo milenio, cuando llegaron al 20%. Desde entonces, se sostuvo en el "crecimiento sostenido y significativo" de las ventas de combustibles al exterior.

Por qué cayeron las exportaciones de autos a Brasil

En el mismo sentido, se registró una caída de las exportaciones diferenciadas hacia Brasil por el sector automotor. Las ventas perdieron 16 puntos porcentuales de participación en ese mercado por el contexto descripto.

Eso incluye que se hayan discontinuado varios modelos, junto a una mayor especialización en vehículos utilitarios. Como consecuencia, las exportaciones al vecino país llegaron a 7.778 millones de dólares, o sea, 518 millones menos que en 2024.

Por último, el informe remarca el aumento del número de mercados atendidos como señal prospectiva. En 2025 llegaron a los 31.259, lo que significa un salto interanual de 1,6%, pero por debajo de los niveles alcanzados en los años previos al 2023.