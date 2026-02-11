El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proyecta la instalación de una estatua dedicada a Cristóbal Colón en los jardines de la residencia oficial. Esta iniciativa, difundida inicialmente por medios de comunicación locales, busca posicionar al explorador como una figura central de la identidad nacional. Los planes detallan que el monumento ocupará un espacio en el sector sur del recinto presidencial, marcando un cambio en la iconografía del lugar.
Cristóbal Colón será honrado en Estados Unidos: ¿qué significa?
El mandatario Donald Trump planea instalar una figura de Cristóbal Colón en la Casa Blanca para reivindicar su visión histórica de Estados Unidos
La pieza elegida para este propósito posee un trasfondo histórico particular. Se trata de una restauración de la efigie que Ronald Reagan presentó originalmente en la ciudad de Baltimore durante la década de los ochenta. Aquel monumento sufrió daños y terminó en el agua durante las protestas sociales del año 2020. Tras ser rescatada y acondicionada por grupos ítalo-estadounidenses con apoyo de fondos federales, la imagen del navegante servirá ahora para decorar el entorno de la sede gubernamental.
El regreso de la estatua de Cristóbal Colón al centro político
Desde la administración actual, el portavoz oficial ratificó que el marino goza de la consideración de héroe dentro del ala ejecutiva. La decisión de colocar esta estatua forma parte de un proyecto más amplio denominado Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses. En dicho espacio, Donald Trump desea incluir figuras que representen valores de audacia y valentía, integrándolas en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.
El giro político respecto a la figura de Cristóbal Colón también impacta en el calendario oficial de Estados Unidos. Durante su campaña, el mandatario prometió restituir el nombre original de la festividad de octubre, la cual cambió su denominación a Día de los Pueblos Indígenas bajo la gestión anterior. Recientemente, una proclama presidencial oficializó el retorno del nombre tradicional, describiendo al navegante como el pionero de la aventura americana.
La estrategia busca además un acercamiento con sectores específicos de la población. El reconocimiento público de los aportes del explorador apunta a consolidar el apoyo de la comunidad ítalo-estadounidense ante futuras citas electorales. El discurso oficial enfatiza la necesidad de mantener una narrativa histórica que priorice el espíritu de descubrimiento frente a corrientes de pensamiento que cuestionan el pasado colonial del continente.