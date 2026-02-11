Cristóbal Colón será honrado en Estados Unidos: ¿qué significa?

La pieza elegida para este propósito posee un trasfondo histórico particular. Se trata de una restauración de la efigie que Ronald Reagan presentó originalmente en la ciudad de Baltimore durante la década de los ochenta. Aquel monumento sufrió daños y terminó en el agua durante las protestas sociales del año 2020. Tras ser rescatada y acondicionada por grupos ítalo-estadounidenses con apoyo de fondos federales, la imagen del navegante servirá ahora para decorar el entorno de la sede gubernamental.

El regreso de la estatua de Cristóbal Colón al centro político

trump colon ¿Admira Trump a Cristóbal Colón o el homenaje es un acto de provocación?

Desde la administración actual, el portavoz oficial ratificó que el marino goza de la consideración de héroe dentro del ala ejecutiva. La decisión de colocar esta estatua forma parte de un proyecto más amplio denominado Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses. En dicho espacio, Donald Trump desea incluir figuras que representen valores de audacia y valentía, integrándolas en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.