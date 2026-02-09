Donald Trump calificó de "repugnante y terrible" el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny. A través de sus redes sociales, el mandatario republicano calificó la performance como "absolutamente terrible" y cuestionó tanto el idioma como el contenido visual del evento.
Mientras se desarrollaba la final deportiva en Santa Clara, California, Trump utilizó su plataforma Truth Social para expresar su descontento en tiempo real. "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", disparó el líder norteamericano, en referencia a que el repertorio del artista puertorriqueño fue interpretado casi íntegramente en español.
Duras críticas al idioma y la coreografía
El enojo del mandatario no se limitó a la barrera idiomática. Trump también apuntó contra la puesta en escena y los movimientos del "Conejo Malo", calificando el baile como "repugnante". Según el presidente, el contenido del show fue inapropiado, "especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".
Un hito histórico para la música latina
Pese a las críticas desde la Casa Blanca, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latino solista en encabezar el show de entretiempo de la NFL.
Con un setlist dominado por sus mayores éxitos, el afamado músico transformó el estadio en una masiva celebración cultural para Puerto Rico y la comunidad hispana. El evento, que tradicionalmente es un bastión de la cultura anglosajona, se convirtió esta vez en una plataforma de visibilidad sin precedentes para el español en el prime time televisivo estadounidense.