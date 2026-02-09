Donald Trump calificó de "repugnante y terrible" el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Captura Trump

Mientras se desarrollaba la final deportiva en Santa Clara, California, Trump utilizó su plataforma Truth Social para expresar su descontento en tiempo real. "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", disparó el líder norteamericano, en referencia a que el repertorio del artista puertorriqueño fue interpretado casi íntegramente en español.

Duras críticas al idioma y la coreografía

El enojo del mandatario no se limitó a la barrera idiomática. Trump también apuntó contra la puesta en escena y los movimientos del "Conejo Malo", calificando el baile como "repugnante". Según el presidente, el contenido del show fue inapropiado, "especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".