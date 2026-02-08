Bad Bunny y un show bien latino que marcó la historia del Súper Bowl

Bad Bunny hizo historia como el primer artista latino solista en encabezar el show del entretiempo del Super Bowl, en Santa Clara, California.
Bad Bunny hizo historia como el primer artista latino solista en encabezar el show del entretiempo del Super Bowl, en Santa Clara, California.
Bad Bunny hizo historia como el primer artista latino solista en encabezar el show del entretiempo del Super Bowl, en Santa Clara, California.
En español, como casi todo el setlist, el afamado artista convirtió un momento icónico del deporte estadounidense en una fiesta cultural masiva para Puerto Rico y la comunidad latina.
Arrancó con hits como "Tití Me Preguntó" y "Yo Perreo Sola", y el escenario fue una explosión de elementos boricuas: campos de caña de azúcar, casitas, jugadores de dominó, piraguas, referencias al apagón post-María con "El Apagón", una boda latina, banderas y mucho más.
Bad Bunny transformó el Levi's Stadium en un barrio de San Juan en un show que incluyó invitados sorpresa potentes: Lady Gaga (hizo un momento salsa con "Die With a Smile") y Ricky Martin, además de cameos de Cardi B, Karol G, Pedro Pascal y otros que bailaban y sumaban a la vibra.
La coreografía fue impecable, la energía altísima y el mensaje final potente: "Lo único más poderoso que el odio es el amor" , con un cierre emotivo en "Debí Tirar Más Fotos".
Pese a la polémica previa (algunos criticaron que fuera en español o su postura política) el show para muchos fue revolucionario, alegre y uno de los más memorables en los últimos años ya que cumplió su promesa de ser "una gran fiesta" y marcó un hito para la cultura latina en Estados Unidos.