Video: el salto "a lo Charly García" que salió mal

Un error de cálculo transformó el truco en un accidente que dejó a su familia en shock. A través de la cuenta de Instagram @franbudinn, se difundió el video del incidente. En las imágenes se observa a un joven filmando a su padre mientras este tomaba carrera para lanzarse al vacío. Aunque el hombre logró caer dentro del agua, la potencia del salto y la falta de profundidad ¡de una pileta de lona! le jugaron una mala pasada: golpeó su cabeza directamente contra la base de la piscina, que se encontraba apoyada sobre un suelo de cemento.

El impacto fue tan severo que el hombre quedó inconsciente en el agua. En el video se escucha la transición del entusiasmo al pánico: tras preguntar si estaba bien y no recibir respuesta, su hija comenzó a gritar desesperada: “¡Se lastimó! ¡Sáquenlo!”, pidiendo ayuda inmediata para rescatarlo.