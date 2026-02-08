Quizás inspirado por el recordado salto de Charly García desde el noveno piso a la pileta del hotel Aconcagua, en Mendoza, un hombre de Buenos Aires realizó una acrobacia que salió mal, quedó filmada y el video se viralizó.
Video: el salto "a lo Charly García" que salió mal
Lo que empezó como una tarde de acrobacias en un patio familiar terminó en un video impresionante que inunda las redes sociales
Un error de cálculo transformó el truco en un accidente que dejó a su familia en shock. A través de la cuenta de Instagram @franbudinn, se difundió el video del incidente. En las imágenes se observa a un joven filmando a su padre mientras este tomaba carrera para lanzarse al vacío. Aunque el hombre logró caer dentro del agua, la potencia del salto y la falta de profundidad ¡de una pileta de lona! le jugaron una mala pasada: golpeó su cabeza directamente contra la base de la piscina, que se encontraba apoyada sobre un suelo de cemento.
El impacto fue tan severo que el hombre quedó inconsciente en el agua. En el video se escucha la transición del entusiasmo al pánico: tras preguntar si estaba bien y no recibir respuesta, su hija comenzó a gritar desesperada: “¡Se lastimó! ¡Sáquenlo!”, pidiendo ayuda inmediata para rescatarlo.
El video "a lo Charly García" que salió mal
Las imágenes -como ya se dijo- se viralizaron en la cuenta @franbudinn de Instagram. La publicación no tardó en explotar en métricas, alcanzando 3,2 millones de reproducciones y superando los 127 mil "me gusta". La sección de comentarios se llenó de diversas reacciones, desde la incredulidad hasta el sarcasmo:
- “Una caída así está potente”.
- “Bien el hijo apoyando los proyectos de papá”.
- “Este sí que es un rockstar”.
- “¿Cómo va a tirarse de clavado a una pelopincho?”.
Qué pasó con el hombre y la reacción en redes
A pesar de la espectacularidad del golpe y de las imágenes que muestran las secuelas del impacto, el desenlace fue afortunadamente leve. La propia Fran se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores aclarando que su padre recibió el alta médica el mismo día del accidente y que, milagrosamente, no sufrió ni un solo rasguño.
Con el susto ya superado, la joven optó por el humor al titular el video: “POV: tu papá se cree Charly García (sale mal) ”, haciendo alusión al histórico salto del músico.