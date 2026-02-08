Los hinchas de Gimnasia y Esgrima llegaron ilusionados a alentar al Lobo en el partido con Instituto

gimnasia hinchas 1

"Hoy va a ser el punto de partida de Gimnasia. Somos un equipo nuevo, el partido pasado entraron dos jugadores que llegaron sobre la hora y ni habían entrenado. Contra San Lorenzo no hicimos un mal partido. Hoy vamos a empezar a reaccionar".

"Gimnasia siempre intenta jugar. Salimos desde atrás, no revolean la pelota. Mejoraría la atención en la defensa".

"Hemos traído buenos jugadores, pero no han tenido tiempo de adaptarse. De a poco los refuerzos van a ir dando resultados".

"Queremos volver al triunfo en nuestra casa. Venimos con todas las expectativas. Hoy vamos a ganar. Nuestro plantel sabe adaptarse a los diferentes partidos".

"Hay que reforzar la defensa y animarse a cambiar el frente de ataque. Si vamos por la derecha, cambiar el juego a la banda izquierda. Lo veo muy bien a Gimnasia".

"Las expectativas son siempre las mejores. Acá estamos, apoyando al plantel y deseando tener un buen resultado. Tenemos que hacernos fuertes de local. No es fácil. Sabemos que durante todo el torneo no va a ser fácil".

"Sobre la ausencia de Ferreyra, el que decide y el que sabe es el entrenador. Si me preguntás, obviamente me gustaría que estuviese en el 11 titular. Ojalá tenga su oportunidad".

"Paciencia hay que tener. Somos nuevos en la categoría. Nos juega en contra la ansiedad, pero tenemos que tener paciencia. Esperar. Sabemos que es un campeonato complicado".