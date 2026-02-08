Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo y sumó su primera victoria en el Torneo Apertura

Huracán venció 1-0 a San Lorenzo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.
El único tanto del clásico fue marcado por el atacante ecuatoriano Jordy Caicedo (suma 3 goles en 4 fechas), en el minuto 5 del segundo tiempo.
Desde el inicio, el partido se jugó con clima de clásico. El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad, la pierna fuerte y la disputa constante en la mitad de la cancha. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones con claridad y el trámite se volvió trabado, con muchas interrupciones y escaso ritmo.
El gol cambió el desarrollo del partido. San Lorenzo, que tuvo como titulares a los mendocinos Hernández, Perruzzi y Abrego, se vio obligado a adelantar sus líneas y a asumir mayores riesgos en busca del empate. Con más empuje que claridad, el equipo visitante intentó arrinconar a Huracán, que respondió replegándose con orden y apostando a sostener la ventaja.
Con el correr de los minutos, el clásico se tornó cada vez más friccionado. San Lorenzo empujó hasta el final, pero no encontró los caminos para romper el cerrojo rival, y Huracán, inteligente y eficaz, defendió la ventaja mínima y sostuvo el resultado hasta el pitazo final para conseguir su primera victoria del certamen.