Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo y sumó su primera victoria en el Torneo Apertura

El único tanto del clásico fue marcado por el atacante ecuatoriano Jordy Caicedo (suma 3 goles en 4 fechas), en el minuto 5 del segundo tiempo.

Desde el inicio, el partido se jugó con clima de clásico. El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad, la pierna fuerte y la disputa constante en la mitad de la cancha. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones con claridad y el trámite se volvió trabado, con muchas interrupciones y escaso ritmo.