Gustavo Oriozabala afronta otro gran desafío de aguas abiertas: el lago Nahuel Huapi

La grandes travesías de Gustavo Oriozabala en las aguas abiertas

Con una destacada trayectoria en la década del 90 -que lo llevó a ocupar el segundo puesto del ranking mundial de aguas abiertas en 1998- Oriozabala construyó una carrera única marcada por casi 70 cruces alrededor del mundo. Entre sus hazañas más importantes se encuentran el doble cruce del Estrecho de Gibraltar, el cruce del Canal de la Mancha, el cruce del Estrecho de San Carlos en Malvinas, la victoria en el Lago San Juan de Canadá y el primer puesto en la exigente prueba “Escape de Alcatraz”, en California, Estados Unidos, lograda en 2010.

Estas son solo algunas de las gestas que lo convirtieron en una verdadera leyenda viviente de las aguas abiertas.

“Los sueños no se cumplen, se trabajan”, resume Oriozabala, sintetizando la filosofía que sostiene cada uno de sus desafíos. “Los sueños no se cumplen, se trabajan”, resume Oriozabala, sintetizando la filosofía que sostiene cada uno de sus desafíos.

En esta ocasión, el cruce del Nahuel Huapi tendrá además un gran valor simbólico, ya que Gustavo estará acompañado por combatientes de Malvinas, donde les rendirá homenaje en una travesía que une deporte, memoria y resiliencia.