Una gran travesía

Gustavo Oriozabala afronta otro gran desafío de aguas abiertas: el lago Nahuel Huapi

El mendocino Gustavo Oriozabala, quien fue recientemente distinguido como el Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia, realizará un exigente cruce en el lago Nahuel Huapi

Por UNO
Gustavo Oriozabala se prepara para realizar la travesía de aguas abiertas en el Nahuel Huapi. En la foto posa con veteranos de guerra de Malvinas.
Gustavo Oriozabala, tiene otro gran desafío en su carrera. El mendocino de 55 años, quien fue recientemente distinguido como el Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia, realizará un exigente cruce de 8 kilómetros entre Neuquén y Río Negro, en el lago Nahuel Huapi.

Gustavo Oriozabala se prepara para afrontar un nuevo desafío extremo: el cruce del lago Nahuel Huapi en su tramo más ancho. Hay un dato que eleva aún más la exigencia de su desafío, ya que el experimentado nadador realizará el cruce sin traje de neoprene ni ningún tipo de protección térmica, afrontando el agua en su estado natural y confiando exclusivamente en su preparación física y mental.

Oriozabala tiene otro gran desaf&iacute;o en el lago Nahuel Huapi.

Así será el desafío de Gustavo Oriozabala en el lago Nahuel Huapi

  • La travesía de Oriozabala partirá desde la desembocadura del Arroyo Castilla, en la costa neuquina, y finalizará en la emblemática playa del Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. El recorrido será de aproximadamente 8 kilómetros en línea recta, atravesando oleaje marcado y corrientes predominantes que soplan de oeste a este.
  • La largada está prevista para el 17 de febrero a las 8.30, con posibilidad de postergarse para el 18 o 19 de febrero, dependiendo de las condiciones climáticas y de seguridad.
Gustavo Oriozabala est&aacute; en la foto con el veterano de guerra Oscar Alberto Barrios.

Oriozabala recibió un reconocimiento como el mejor nadador de aguas abiertas de la historia llegó luego de su victoria, en diciembre pasado, en la prueba de aguas abiertas para aficionados en equipo de la tradicional Maratón Acuática Santa Fe–Coronda. Pero su leyenda viene de mucho antes.

La grandes travesías de Gustavo Oriozabala en las aguas abiertas

Con una destacada trayectoria en la década del 90 -que lo llevó a ocupar el segundo puesto del ranking mundial de aguas abiertas en 1998- Oriozabala construyó una carrera única marcada por casi 70 cruces alrededor del mundo. Entre sus hazañas más importantes se encuentran el doble cruce del Estrecho de Gibraltar, el cruce del Canal de la Mancha, el cruce del Estrecho de San Carlos en Malvinas, la victoria en el Lago San Juan de Canadá y el primer puesto en la exigente prueba “Escape de Alcatraz”, en California, Estados Unidos, lograda en 2010.

Estas son solo algunas de las gestas que lo convirtieron en una verdadera leyenda viviente de las aguas abiertas.

"Los sueños no se cumplen, se trabajan", resume Oriozabala, sintetizando la filosofía que sostiene cada uno de sus desafíos.

En esta ocasión, el cruce del Nahuel Huapi tendrá además un gran valor simbólico, ya que Gustavo estará acompañado por combatientes de Malvinas, donde les rendirá homenaje en una travesía que une deporte, memoria y resiliencia.

