Los intereses que den los dólares en el banco ya no pagarán retenciones de Ganancias

dólar.jpg El dólar blue marcó un nuevo récord y el Banco Central compró 189 millones de dólares. (Foto: archivo)

Al incorporar el punto 6 en dicho anexo, la norma establece un marco de excepción de retención para los intereses originados por depósitos en moneda extranjera realizados por personas humanas. Esto significa que, al momento de cobrar los intereses de un plazo fijo o caja de ahorro en dólares, el banco ya no realizará el descuento automático del impuesto que regía anteriormente.

La estrategia detrás de la medida: "Sacar los dólares del colchón"

Como bien señala Clarín, esta decisión funciona como una "zanahoria" para los ahorristas. Tras el éxito del blanqueo y la normalización cambiaria, el Gobierno detectó que muchos usuarios evitaban bancarizar sus ahorros por el "mordisco" fiscal que sufrían los rendimientos.

Trazabilidad: Al eliminar la carga inmediata (retención), ARCA fomenta que el dinero circule en cuentas legales, facilitando la identificación y formalización de la economía.

Al eliminar la carga inmediata (retención), ARCA fomenta que el dinero circule en cuentas legales, facilitando la identificación y formalización de la economía. Confianza: Los considerandos del Boletín Oficial destacan que la meta es "restaurar la confianza en el sistema institucional" y reducir los "costos administrativos" tanto para el Estado como para los bancos.

¿Qué cambia para el ahorrista común?

De acuerdo con el análisis del Anexo 3 de la RG 830 y la nueva publicación oficial:

ARCA Dolares Bancos

La medida entró en vigor este 10 de febrero de 2026, fecha de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de hoy, las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 deberán actualizar sus sistemas para dejar de aplicar estas retenciones a sus clientes individuos.

Fuentes citadas: Cronista, Boletín Oficial de la República Argentina y Mapa de retenciones RG 830, Clarín y Archivo Diario UNO