Se acaba la paciencia en River con Gallardo: dicen que el ciclo del Muñeco tiene fecha de vencimiento

Después de un nuevo traspié del “Millonario”, que ya venía de sufrir un duro golpe al ser goleado el fin de semana en el Monumental ante Tigre, Uranga, en el programa “Digamos Todo” del streaming Picado TV, sostuvo que el DT no seguirá en el puesto si el equipo no logra un buen resultado en su visita a Liniers.

marcos-acuna-river El defensor de River Marcos Acuña forcejea con Alan Lescano, el volante de Argentinos.

La mala racha de River

Los dirigidos por Gallardo arrastran una racha de 2024, donde cada vez que comenzó en desventaja en sus últimos diez partidos, terminó derrotado. Además, apenas igualó cinco de los 18 encuentros en los que recibió el primer gol.

Lo que viene para River

Tras caer ante el Bicho, en La Paternal, el Millo jugará con Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina, en el estadio Único del Parque La Pedrera, de San Luis. El partido será el martes 17 de febrero a las 22.

Y luego visitará a Vélez el sábado 22 de febrero a las 16.30.