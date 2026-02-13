Se acaba la paciencia en River con Gallardo: dicen que el ciclo del Muñeco tiene fecha de vencimiento

River pasa por un mal momento y está en un camino que parece no tener salida. El DT millonario, Marcelo Gallardo, es muy cuestionado por los malos resultados tras la caída 1 a 0 ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Apertura.
River pasa por un mal momento y está en un camino que parece no tener salida. El DT millonario, Marcelo Gallardo, es muy cuestionado por los malos resultados tras la caída 1 a 0 ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Apertura.
El elenco de Núñez acumula 7 unidades, está quinto en la Zona B del certamen (el líder Tigre tiene 13 puntos) y podría perder más puestos en la tabla.
El periodista Leonardo Uranga habló del mal momento que atraviesa River, que este jueves cayó ante Argentinos Juniors, y le puso fecha al ciclo de Gallardo al frente de la institución: "Si River pierde con Vélez, se queda sin técnico".
Después de un nuevo traspié del “Millonario”, que ya venía de sufrir un duro golpe al ser goleado el fin de semana en el Monumental ante Tigre, Uranga, en el programa “Digamos Todo” del streaming Picado TV, sostuvo que el DT no seguirá en el puesto si el equipo no logra un buen resultado en su visita a Liniers.
Los dirigidos por Gallardo arrastran una racha de 2024, donde cada vez que comenzó en desventaja en sus últimos diez partidos, terminó derrotado. Además, apenas igualó cinco de los 18 encuentros en los que recibió el primer gol.
Tras caer ante el Bicho, en La Paternal, el Millo jugará con Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina, en el estadio Único del Parque La Pedrera, de San Luis. El partido será el martes 17 de febrero a las 22.
Y luego visitará a Vélez el sábado 22 de febrero a las 16.30.