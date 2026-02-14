Inicio Ovación Fútbol FADEP
FADEP ante la gran final para ascender al Federal A: los 11 para enfrentar a La Amistad y dónde ver el partido

FADEP juega este domingo en Villa Mercedes con La Amistad de Cipolletti en la final única por uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

Omar Romero
FADEP tiene todo listo para jugar la final ante la Amistad de Cipolletti por un ascenso al Federal A.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Mendoza está a un solo partido de volver a tener tres equipos en la tercera categoría del fútbol argentino y esta vez el protagonista es FADEP después de varios años en el Torneo Regional Amateur.

El equipo de Russell jugará la final única por el ascenso al Torneo Federal A frente a La Amistad de Cipolletti, en Villa Mercedes, en la vecina provincia de San Luis.

cancha jorge Newbery nueva
Este es el estadio donde jugará FADEP la final ante La Amistad de Cipolletti.

La definición será este domingo 15 de febrero desde las 17, tendrá como escenario el estadio Osvaldo Centioni del club Jorge Newbery y en caso de empate habrá definición por penales.

Los once de FADEP para jugar con La Amistad por el ascenso al Federal A

El plantel de la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) viajó este sábado a la sede del encuentro y el DT de Diego Pozo ya tiene el equipo definido para enfrentar los rionegrinos que vienen de superar a Boxing de Río Gallegos en la Zona Patagónica.

FADEP

Los titulares serán Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

FADEP vs. La Amistad de Cipolletti por el ascenso al Federal A: día, horario y dónde verlo

FADEP jugará la final por el ascenso ante La Amistad de Cipolletti, desde las 17 y el encuentro se podrá ver en en el canal de Youtube de La Gloria o Devoto

Datos útiles para los que viajen a ver a FADEP vs. La Amistad de Cipolletti

  • Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 16.
  • Los simpatizantes de FADEP ingresarán por la calle Buenos Aires y los de La Amistad por calle Tucumán.
  • La policía no permitirá el ingreso de termos ni bebidas y cada tribuna tiene baños y cantina disponible.
  • Las autoridades: Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil) como árbitro principal; Martín Nardelli (Luján) como asistente 1; Leonel Suárez (San Antonio de Areco), asistente 2 y Lautaro Paletta (Tandil), cuarto árbitro.

