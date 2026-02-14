FADEP ante la gran final para ascender al Federal A: los 11 para enfrentar a La Amistad y dónde ver el partido

Mendoza está a un solo partido de volver a tener tres equipos en la tercera categoría del fútbol argentino y esta vez el protagonista es FADEP después de varios años en el Torneo Regional Amateur.
El equipo de Russell jugará la final única por el ascenso al Torneo Federal A frente a La Amistad de Cipolletti, en Villa Mercedes, en la vecina provincia de San Luis.
La definición será este domingo 15 de febrero desde las 17, tendrá como escenario el estadio Osvaldo Centioni del club Jorge Newbery y en caso de empate habrá definición por penales.
El plantel de la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) viajó este sábado a la sede del encuentro y el DT de Diego Pozo ya tiene el equipo definido para enfrentar los rionegrinos que vienen de superar a Boxing de Río Gallegos en la Zona Patagónica.
Los titulares serán Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.
FADEP jugará la final por el ascenso ante La Amistad de Cipolletti, desde las 17 y el encuentro se podrá ver en en el canal de Youtube de La Gloria o Devoto