FADEP ante la gran final para ascender al Federal A: los 11 para enfrentar a La Amistad y dónde ver el partido

Los once de FADEP para jugar con La Amistad por el ascenso al Federal A

El plantel de la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) viajó este sábado a la sede del encuentro y el DT de Diego Pozo ya tiene el equipo definido para enfrentar los rionegrinos que vienen de superar a Boxing de Río Gallegos en la Zona Patagónica.

FADEP

Los titulares serán Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

FADEP vs. La Amistad de Cipolletti por el ascenso al Federal A: día, horario y dónde verlo

FADEP jugará la final por el ascenso ante La Amistad de Cipolletti, desde las 17 y el encuentro se podrá ver en en el canal de Youtube de La Gloria o Devoto

Embed - FADEP (Russell) vs La Amistad (Cipolletti) | Final por un Ascenso | Regional Amateur

Datos útiles para los que viajen a ver a FADEP vs. La Amistad de Cipolletti