FADEP vive su cuenta regresiva para intentar ganar el Regional y ascender al Torneo Federal A

FADEP juega el domingo a las 17 en Villa Mercedes con La Amistad de Cipolletti, la final del Torneo Regional Amateur por uno de los ascensos al Federal A

Omar Romero
FADEP está a un paso de lograr el ascenso al Federal A.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

FADEP se coronó en la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur tras dejar en el camino a Estudiantes de San Luis y está a 90 minutos de subir al Torneo Federal A ya que debe jugar una final única ante La Amistad de Cipolletti, partido que ya tiene sede y horario confirmado.

Hay una gran optimismo en el equipo de Russell para dar el gran salto y ascender al Torneo Federal A.

Diego Pozo- DT de FADEP.

Se confirmó que el encuentro se jugará en cancha de Jorge Newbery, en Villa Mercedes, desde las 17.

Tras ganar la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur ante Estudiantes de San Luis (0-0 la ida y 3-0 la vuelta) FADEP está otra vez en las puertas del Torneo Federal A como estuvo en 2021 , cuando perdió con Independiente de Chivilcoy en la Pampa.

Los once de FADEP que buscarán el ascenso al Federal A

Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener, serían los once del equipo que conduce Diego Pozo.

El plantel viajará este sábado a Villa Mercedes a la espera del compromiso ante La Amistad de Cipolletti que viene de eliminar a Boxing de Río Gallegos.

En el caso de empatar en los noventa minutos la definición será por penales.

Las finales para ascender al Torneo Federal A

  • Ferro Carril Oeste (General Pico) vs. Escobar FC (Ing. Maschwitz), en cancha de Douglas Haig, Pergamino
  • FADEP vs. La Amistad de Cipolletti, En Estadio de Jorge Newbery, Villa Mercedes, San Luis
  • General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central, en el estadio Bicentenario de Catamarca
  • Defensores (Puerto Vilelas) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú), en el Estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero

