FADEP vive su cuenta regresiva para intentar ganar el Regional y ascender al Torneo Federal A

Tras ganar la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur ante Estudiantes de San Luis (0-0 la ida y 3-0 la vuelta) FADEP está otra vez en las puertas del Torneo Federal A como estuvo en 2021 , cuando perdió con Independiente de Chivilcoy en la Pampa.
Los once de FADEP que buscarán el ascenso al Federal A
Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener, serían los once del equipo que conduce Diego Pozo.
El plantel viajará este sábado a Villa Mercedes a la espera del compromiso ante La Amistad de Cipolletti que viene de eliminar a Boxing de Río Gallegos.
En el caso de empatar en los noventa minutos la definición será por penales.
Las finales para ascender al Torneo Federal A
- Ferro Carril Oeste (General Pico) vs. Escobar FC (Ing. Maschwitz), en cancha de Douglas Haig, Pergamino
- FADEP vs. La Amistad de Cipolletti, En Estadio de Jorge Newbery, Villa Mercedes, San Luis
- General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central, en el estadio Bicentenario de Catamarca
- Defensores (Puerto Vilelas) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú), en el Estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero