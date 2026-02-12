FADEP vive su cuenta regresiva para intentar ganar el Regional y ascender al Torneo Federal A

Tras ganar la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur ante Estudiantes de San Luis (0-0 la ida y 3-0 la vuelta) FADEP está otra vez en las puertas del Torneo Federal A como estuvo en 2021 , cuando perdió con Independiente de Chivilcoy en la Pampa.

Los once de FADEP que buscarán el ascenso al Federal A

Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener, serían los once del equipo que conduce Diego Pozo.

El plantel viajará este sábado a Villa Mercedes a la espera del compromiso ante La Amistad de Cipolletti que viene de eliminar a Boxing de Río Gallegos.

En el caso de empatar en los noventa minutos la definición será por penales.

Las finales para ascender al Torneo Federal A