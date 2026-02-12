Inicio Ovación Fútbol Mauricio Serna
"¿Riquelme es tacaño?": Chicho Serna y su sorpresiva reacción al "planchazo" sobre Boca y los refuerzos

Chicho Serna sorprendió con su reacción cuando le preguntaron si Juan Román Riquelme era un tacaño a la hora de buscar refuerzos

Mauricio Serna habló sobre la gestión de Juan Román Riquelme.

El mundo Boca no conoce de tranquilidad. En esta ocasión, la sorpresa llegó desde tierras colombianas. En una entrevista que sacudió las redes, y no tardó en volverse viral, Mauricio Serna quedó mudo ante una pregunta que nadie se había animado a hacerle tan crudamente: "¿Riquelme es tacaño?".

El multi campeón con la camiseta del Xeneize, quien supo ser integrante del ya disuelto Consejo de Fútbol, no pudo ocultar su asombro ante lo que calificó como un "planchazo" por parte de la inteligencia artificial que hace de panelista.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, fue señalado por la su forma de accionar en las negociaciones por los refuerzos.

El "planchazo" que dejó mudo a Serna

Durante su participación en el programa "Si era gol", en Colombia, la pregunta fue al hueso. Al campeón de la Copa Intercontinental del 2000 le consultaron sobre las negociaciones truncas por jugadores como Kevin Serna, Marino Hinestroza y Edwuin Cetré.

La reacción de Serna fue pura espontaneidad: "Uy, a mí hace muchos años no me metían un planchazo de esa manera. Lo que pasa es que todo el mundo cree que porque es Boca tiene que pagar mucha plata. Y del otro lado, Boca, porque es Boca, cree que no tiene que pagar tanta".

Además, el colombiano analizó la lógica del mercado que hoy tiene a la dirigencia de Juan Román Riquelme bajo la lupa: "En el mundo del fútbol, el dueño de un jugador quiere sacar el mejor rédito, pero el que lo va a comprar lo quiere comprar lo más barato posible".

Mauricio Serna integró el ya disuelto Consejo de Fútbol.

La situación de Cetré

Uno de los temas más comentados por los hinchas es la situación de Edwuin Cetré. Chicho no esquivó la pregunta y sorprendió al revelar los detalles de la revisión médica que frenaron su llegada a Boca.

"Lo de Cetré, a mí me habían contado que fue a Brasil y que, por algo de una arritmia cardíaca... Repito, no es información mía, fue lo que a mí me contaron. No sé si es real o no y no sé si por eso no pasó la revisión médica", soltó Serna.

Finalmente, Chicho dejó una frase que mantiene la ilusión de los hinchas: "Seguramente pasó un informe, y ese informe tal vez dirá que no está para valer lo que vale... pero por lo que yo he escuchado, creo que todavía están en negociaciones".

¿Cuánto tiempo tiene Boca para cerrar un nuevo refuerzo?

Con el torneo ya en marcha y con Claudio Úbeda entre las cuerdas, el reloj es el principal enemigo de Juan Román Riquelme. Por la lesión de Rodrigo Battaglia, quien fue intervenido quirúrgicamente (de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho), el Xeneize tiene un plazo extra para incorporar.

El elenco de La Ribera tiene tiempo hasta el jueves 19 de febrero a las 20 hs para inscribir jugadores del ámbito local o internacional. Sin embargo, existe una "letra chica": si el club logra transferir o prestar un jugador al exterior después de esa fecha, podría obtener un plazo extra de una semana más.

