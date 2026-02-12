Juan Cruz Yacopini recibió una visita especial mientras se recupera en Buenos Aires

No obstante, una conmovedora publicación del propio Juan Cruz Yacopini, sumada a la reciente llegada de los hermanos Kevin y Luciano Benavides como visita, rompieron ese silencio y permitieron ver más detalles sobre la internación.

La imagen del encuentro, compartida en redes sociales, muestra a un Yacopini resiliente. Los referentes del rally raid, amigos cercanos de Juan Cruz, viajaron para compartir un momento con él, recordándole que no está solo en esta lucha.

juan cruz yacopini, visita Juan Cruz Yacopini recibió una visita especial en el Hospital Fleni.

La visita de los Benavides no fue la única. Sucede que también se pudo ver a una figura de la música como Nicolás Meardi, de Catupecu Machu, quien también se acercó a saludar al piloto.

El accidente y la posibilidad del traslado

Yacopini, de 26 años, sufrió un accidente en El Carrizal, donde estaba con un grupo de amigos cuando se lanzó de cabeza al agua y golpeó su cabeza con un banco de arena.

Después de 11 días los médicos pudieron operarlo cuando su estado de salud alcanzó los parámetros de estabilidad necesarios. Pese a la condición delicada del piloto, la evolución fue positiva y permitió avanzar en la recuperación.

Actualmente, y en medio de este tipo de muestras de afecto, los médicos analizan la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos para ser atendido por especialistas.