Juan Cruz Yacopini recibió una visita especial mientras se recupera en Buenos Aires

La recuperación de Juan Cruz Yacopini continúa siendo uno de los temas más seguidos por la comunidad del deporte motor en Argentina. Tras el grave accidente sufrido a finales de 2025, el piloto mendocino se encuentra atravesando una etapa crucial de su rehabilitación, y lo cierto es que no lo hace solo.
En las últimas horas, la calidez de los afectos se hizo presente de una manera única: una visita cargada de simbolismo y compañerismo llegó hasta el lugar donde se encuentra para brindarle fuerzas en este difícil proceso.
Emotivo encuentro en el Hospital Fleni
Desde que fue trasladado a un centro médico de alta complejidad en Buenos Aires, el entorno de Yacopini ha mantenido un hermetismo respetuoso, aunque siempre agradeciendo las muestras de cariño.
La imagen del encuentro, compartida en redes sociales, muestra a un Yacopini resiliente. Los referentes del rally raid, amigos cercanos de Juan Cruz, viajaron para compartir un momento con él, recordándole que no está solo en esta lucha.
La visita de los Benavides no fue la única. Sucede que también se pudo ver a una figura de la música como Nicolás Meardi, de Catupecu Machu, quien también se acercó a saludar al piloto.
El accidente y la posibilidad del traslado
Yacopini, de 26 años, sufrió un accidente en El Carrizal, donde estaba con un grupo de amigos cuando se lanzó de cabeza al agua y golpeó su cabeza con un banco de arena.
Después de 11 días los médicos pudieron operarlo cuando su estado de salud alcanzó los parámetros de estabilidad necesarios. Pese a la condición delicada del piloto, la evolución fue positiva y permitió avanzar en la recuperación.
Actualmente, y en medio de este tipo de muestras de afecto, los médicos analizan la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos para ser atendido por especialistas.