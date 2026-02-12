River visita a Argentinos Juniors buscando recuperarse de la goleada ante Tigre: hora, TV y formaciones

martinez-quarta-fausto-vera-river River viene de ser goleado ante Tigre en el Monumental.

Previamente, River había cosechado los mencionados triunfos frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, y un empate como visitante ante Rosario Central. Estos resultados lo posicionaron en la cuarta ubicación de la Zona B con 7 unidades, a 5 del líder, Independiente Rivadavia.

River no podrá contar para este cruce con uno de los recientes refuerzos, Fausto Vera, quien se fue expulsado ante Tigre en el Monumental. Giuliano Galoppo será quien lo reemplace. El otro cambio será el de Marcos Acuña por Matías Viña, de flojo rendimiento ante el elenco de Victoria. La novedad en la lista de convocados es la del juvenil, delantero de Reserva, Joaquin Freitas.

argentinos juniors apertura Argentinos Juniors le ganó únicamente en el Apertura a Sarmiento de Junín.

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un irregular arranque de año, en el que sufrió una temprana eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland. Además, en el Torneo Apertura solo sumó cinco puntos producto del triunfo sobre Sarmiento de Junín, los empates con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba, y la derrota frente a Racing. Es por esta razón que el encuentro de esta fecha será clave para el Bicho para reponerse y procurar meterse entre los mejores ocho de la tabla de posiciones.

River y Argentinos Juniors vivirán una noche de reencuentro entre Enzo Pérez y Marcelo Gallardo

La noche en La Paternal estará teñida por la nostalgia y la emoción cuando se reencuentren Enzo Pérez- ídolo y ex capitán de River- con Marcelo Gallardo y sus ex compañeros. Para el mendocino, se hará entrega por parte de ambas dirigencias de una plaqueta que haga honor a su trayectoria.

En total, Enzo Pérez disputó 279 partidos con la banda roja y ganó 9 títulos en sus 8 años en el club. El ex Estudiantes será el tercer héroe de Madrid homenajeado luego de que se hiciera lo propio con Nacho Fernández (Gimnasia) y Pity Martínez (Tigre) en el Monumental.

pity-martinez-tigre Pity Martínez fue homenajeado en el Monumental.

River vs Argentinos Juniors: probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21:15

TV: TNT Sports