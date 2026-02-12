River visita a Argentinos Juniors buscando recuperarse de la goleada ante Tigre: hora, TV y formaciones

River visita este jueves a Argentinos Juniors, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. En el estadio Diego Armando Maradona, desde las 21:15, el Millonario buscará recuperarse de la goleada sufrida ante Tigre en su última presentación en la Liga Profesional.
El árbitro designado para el encuentro es Andrés Merlos, y en el VAR estará Silvio Trucco. El encuentro se podrá ver a través de la señal de TNT Sports.
Cómo llegan River y Argentinos Juniors a la quinta fecha de Torneo Apertura
Luego de dos victorias iniciales y un empate en el Torneo Apertura, la noche cayó para River en la dura goleada en el Monumental por la fecha 4 del Torneo Apertura. Un duro cachetazo para Marcelo Gallardo y sus pupilos en este 2026 en el que el Millonario se propuso volver a ser aquel equipo arrollador de la primera era del Muñeco.
Previamente, River había cosechado los mencionados triunfos frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, y un empate como visitante ante Rosario Central. Estos resultados lo posicionaron en la cuarta ubicación de la Zona B con 7 unidades, a 5 del líder, Independiente Rivadavia.
River no podrá contar para este cruce con uno de los recientes refuerzos, Fausto Vera, quien se fue expulsado ante Tigre en el Monumental. Giuliano Galoppo será quien lo reemplace. El otro cambio será el de Marcos Acuña por Matías Viña, de flojo rendimiento ante el elenco de Victoria. La novedad en la lista de convocados es la del juvenil, delantero de Reserva, Joaquin Freitas.
Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un irregular arranque de año, en el que sufrió una temprana eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland. Además, en el Torneo Apertura solo sumó cinco puntos producto del triunfo sobre Sarmiento de Junín, los empates con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba, y la derrota frente a Racing. Es por esta razón que el encuentro de esta fecha será clave para el Bicho para reponerse y procurar meterse entre los mejores ocho de la tabla de posiciones.
River y Argentinos Juniors vivirán una noche de reencuentro entre Enzo Pérez y Marcelo Gallardo
La noche en La Paternal estará teñida por la nostalgia y la emoción cuando se reencuentren Enzo Pérez- ídolo y ex capitán de River- con Marcelo Gallardo y sus ex compañeros. Para el mendocino, se hará entrega por parte de ambas dirigencias de una plaqueta que haga honor a su trayectoria.
En total, Enzo Pérez disputó 279 partidos con la banda roja y ganó 9 títulos en sus 8 años en el club. El ex Estudiantes será el tercer héroe de Madrid homenajeado luego de que se hiciera lo propio con Nacho Fernández (Gimnasia) y Pity Martínez (Tigre) en el Monumental.
River vs Argentinos Juniors: probables formaciones
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.