River y Boca presentaron sus polémicas camisetas alternativas: cuánto cuestan

Las marcas de indumentaria deportiva siempre buscan captar la atención de los hinchas proponiendo opciones para seguir alentando por el equipo de sus amores. Es así que durante la mañana del martes Adidas presentó el tercer conjunto de River Plate y Boca Juniors, aunque la recepción de los hinchas no fue la mejor.
Los fanáticos de River y Boca siempre están enfrentados, sin embargo en las redes sociales surgió el "momento Bover", donde por distintas razones ambos equipos comparten situaciones regalándonos momentos muy divertidos.
Y hoy, frente a la presentación de las camisetas, nuevamente se unieron con comentarios desopilantes.
River y Boca presentaron sus polémicas camisetas alternativas
En el caso de River la empresa alemana eligió como protagonista el color violeta con la banda cruzada roja y un borde blanco. Vivos oscuros en cuello y axilas, además de toques de rojo. Sello en la nuca con la palabra "Grandeza".
Boca, por su lado, presentó una camiseta con el blanco como color predominante, con un gráfico de franjas azules y amarillas en degradé. En el cuello y en los puños está la bandera del Xeneize, mientras que en la nuca se lee el lema: "Dale Boca Dale".
En las redes sociales no perdonaron los diseños y las críticas comenzaron rápidamente a multiplicarse.
Ya sabemos de qué club es hincha el diseñador de Adidas.
Estuviste a una decisión lógica y sencilla de hacer una camiseta tope de gama, @adidas. Era tan fácil como respetar los colores tradicionales. Blanco, rojo y negro. Hagan algo @RiverPlate, haciendo la negra con banda roja se paga el techo del Monumental. pic.twitter.com/z0flIlGuZ9