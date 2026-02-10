River y Boca presentaron sus polémicas camisetas alternativas: cuánto cuestan

Tercera indumentaria de River y Boca La tercera indumentaria de River y Boca.

River y Boca presentaron sus polémicas camisetas alternativas

En el caso de River la empresa alemana eligió como protagonista el color violeta con la banda cruzada roja y un borde blanco. Vivos oscuros en cuello y axilas, además de toques de rojo. Sello en la nuca con la palabra "Grandeza".

River - Nueva indumentaria En River volvió el color violeta.

Boca, por su lado, presentó una camiseta con el blanco como color predominante, con un gráfico de franjas azules y amarillas en degradé. En el cuello y en los puños está la bandera del Xeneize, mientras que en la nuca se lee el lema: "Dale Boca Dale".

Leandro Paredes - Nueva indumentaria La camiseta de Boca tuvo mejor repercusión que la de River.

En las redes sociales no perdonaron los diseños y las críticas comenzaron rápidamente a multiplicarse.

Embed Ya sabemos de qué club es hincha el diseñador de Adidas.



Largaron la 3° equipación de Boca y River para el 2026... pic.twitter.com/C2tG5sXpDb — Nicolas Santirso (@nicosantirso19) February 10, 2026

Memes de las camisetas alternarivas de River y Boca Los hinchas de River y Boca unidos nuevamente.

Embed Estuviste a una decisión lógica y sencilla de hacer una camiseta tope de gama, @adidas. Era tan fácil como respetar los colores tradicionales. Blanco, rojo y negro. Hagan algo @RiverPlate, haciendo la negra con banda roja se paga el techo del Monumental. pic.twitter.com/z0flIlGuZ9 — Facundo Brignolo (@FacundoBrignolo) February 7, 2026

Memes de las camisetas alternarivas de River y Boca Los hinchas de River y Boca manifestaron el descontento.

El precio de la tercer indumentaria de River y Boca

Adidas no hizo diferencias en los precios de las camisetas de River y Boca:

Camiseta versión jugador - manga corta: 219.999 pesos.

Camiseta versión hincha :149.999 pesos.

Camiseta versión hincha - Mujer: 139.999 pesos.

Camiseta versión hincha - Niños: 109.999 pesos.

Short versión jugador: 109.999 pesos

Short versión hincha: 74.999 pesos.

Medias alternativas: 21.999 pesos.

River, además, también presentó la camiseta versión jugador - manga larga que tiene un valor de 249.999 pesos.