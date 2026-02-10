Inicio Ovación Fútbol River Plate
River y Boca presentaron sus polémicas camisetas alternativas: cuánto cuestan

Adidas lanzó este martes la tercera indumentaria de River y Boca, causando sensación en las redes sociales

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Las marcas de indumentaria deportiva siempre buscan captar la atención de los hinchas proponiendo opciones para seguir alentando por el equipo de sus amores. Es así que durante la mañana del martes Adidas presentó el tercer conjunto de River Plate y Boca Juniors, aunque la recepción de los hinchas no fue la mejor.

Los fanáticos de River y Boca siempre están enfrentados, sin embargo en las redes sociales surgió el "momento Bover", donde por distintas razones ambos equipos comparten situaciones regalándonos momentos muy divertidos.

Y hoy, frente a la presentación de las camisetas, nuevamente se unieron con comentarios desopilantes.

Tercera indumentaria de River y Boca
River y Boca presentaron sus polémicas camisetas alternativas

En el caso de River la empresa alemana eligió como protagonista el color violeta con la banda cruzada roja y un borde blanco. Vivos oscuros en cuello y axilas, además de toques de rojo. Sello en la nuca con la palabra "Grandeza".

River - Nueva indumentaria
Boca, por su lado, presentó una camiseta con el blanco como color predominante, con un gráfico de franjas azules y amarillas en degradé. En el cuello y en los puños está la bandera del Xeneize, mientras que en la nuca se lee el lema: "Dale Boca Dale".

Leandro Paredes - Nueva indumentaria
En las redes sociales no perdonaron los diseños y las críticas comenzaron rápidamente a multiplicarse.

Memes de las camisetas alternarivas de River y Boca
Memes de las camisetas alternarivas de River y Boca
El precio de la tercer indumentaria de River y Boca

Adidas no hizo diferencias en los precios de las camisetas de River y Boca:

  • Camiseta versión jugador - manga corta: 219.999 pesos.
  • Camiseta versión hincha :149.999 pesos.
  • Camiseta versión hincha - Mujer: 139.999 pesos.
  • Camiseta versión hincha - Niños: 109.999 pesos.
  • Short versión jugador: 109.999 pesos
  • Short versión hincha: 74.999 pesos.
  • Medias alternativas: 21.999 pesos.

River, además, también presentó la camiseta versión jugador - manga larga que tiene un valor de 249.999 pesos.

