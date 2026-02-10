Subastan el icónico mono de Michael Schumacher con el que anunció su retiro: cuánto cuesta

No se trata de un diseño más, porque se transformó en un testigo de un punto de inflexión en la historia del automovilismo. En aquella mítica carrera realizada el 10 de septiembre de 2006, Schumacher partió desde la segunda posición en la parrilla y terminó llevándose la victoria número 90 de su carrera.

Sin embargo, lo que hizo a este momento verdaderamente especial fue lo que sucedió después de subir al podio: las redes sociales de Ferrari anunciaron su retirada de la Fórmula 1 al finalizar esa temporada.

Mono de Michael Schumacher Con el mono en subasta Michael Schumacher logró la victoria en Monza y luego en China.

Cuánto cuesta el mono de Michael Schumacher

El mono conserva la estética inconfundible de los años 2000, con el rojo Ferrari dominando casi toda la pieza y contrastando con detalles en blanco. Además, presenta unos detalles que se llevan todas las miradas:

Patrocinadores icónicos: se aprecia claramente el logotipo de Vodafone, patrocinador principal de esa era exitosa.

Identificación: el nombre del piloto aparece bordado en la cintura.

Mono de Michael Schumacher En la cintura está bordado el nombre de Michael Schumacher.

Autenticidad: incluye una etiqueta en el cuello con el modelo y el año de manufactura.

El valor añadido: la pieza cuenta con la firma original de Michael Schumacher, lo que eleva exponencialmente su interés para los inversores.

Mono de Michael Schumacher La firma de Michael Schumacher luego de ganar el GP de Monza.

Es por eso que desde el sitio de subastas Sotheby’s informaron que la puja comenzará en 20 mil euros, pero los expertos esperan que el precio final alcance o supere los 25 mil euros (unos 30 mil dólares).