Subastan el icónico mono de Michael Schumacher con el que anunció su retiro: cuánto cuesta

A 12 años del grave accidente en esquí que sufrió en los Alpes franceses, Michael Schumacher sigue muy presente en el corazón de los fanáticos de laFórmula 1, algo que explica por qué pocas piezas tienen tanto peso histórico como las pertenecientes al siete veces campeón del mundo.
Nuevamente el alemán vuelve a ser noticia no solo por su legado, sino porque una joya de su gloriosa etapa en Ferrari que finalizó en 2006 será subastada. A continuación, todos los detalles del mono que ha paralizado al mundo del motor.
Subastan el icónico mono de Ferrari de Michael Schumacher
La casa de subastas Sotheby’s ha lanzado una puja exclusiva dedicada a elementos históricos de la Fórmula 1 y la estrella absoluta es el mono ignífugo diseñado para Schumacher para el Gran Premio de Italia de 2006.
No se trata de un diseño más, porque se transformó en un testigo de un punto de inflexión en la historia del automovilismo. En aquella mítica carrera realizada el 10 de septiembre de 2006, Schumacher partió desde la segunda posición en la parrilla y terminó llevándose la victoria número 90 de su carrera.
Sin embargo, lo que hizo a este momento verdaderamente especial fue lo que sucedió después de subir al podio: las redes sociales de Ferrari anunciaron su retirada de la Fórmula 1 al finalizar esa temporada.
Cuánto cuesta el mono de Michael Schumacher
El mono conserva la estética inconfundible de los años 2000, con el rojo Ferrari dominando casi toda la pieza y contrastando con detalles en blanco. Además, presenta unos detalles que se llevan todas las miradas:
Patrocinadores icónicos: se aprecia claramente el logotipo de Vodafone, patrocinador principal de esa era exitosa.
Identificación: el nombre del piloto aparece bordado en la cintura.
Autenticidad: incluye una etiqueta en el cuello con el modelo y el año de manufactura.
El valor añadido: la pieza cuenta con la firma original de Michael Schumacher, lo que eleva exponencialmente su interés para los inversores.
Es por eso que desde el sitio de subastas Sotheby’s informaron que la puja comenzará en 20 mil euros, pero los expertos esperan que el precio final alcance o supere los 25 mil euros (unos 30 mil dólares).