Un DIY de costura para principiantes: cómo hacer repasadores de toalla para la cocina

Para comenzar con este truco, recorta las telas que vas a necesitar. Este modelo lleva un volado decorativo, pero puedes optar por hacerlo sin volado. Realiza un dobladillo por toda la tela para que no se deshilache. Utiliza una costura recta. Coloca el volado de la tela estampada en uno de los extremos, cosiendo con pinzas para que quede con movimiento. Si quieres, coloca una guarda tejida o cinta en la costura para que quede más prolijo. Así de fácil obtienes un repasador de cocina superútil y bonito, gracias a un DIY.

Con un truco de limpieza: cómo mantener impecables los repasadores de cocina

Limpiar y mantener los repasadores limpios y libres de malos olores es de suma importancia para evitar que los microorganismos se reproduzcan en ellos, los restos de comida dejen manchas complejas y el olor a humedad dañe completamente la tela.

Con una mezcla de jabón y bicarbonato de sodio es posible eliminar las manchas complejas y blanquear la tela. Lo ideal es lavar los repasadores de la cocina semanalmente y mantenerlos estirados para que no junten humedad.

limpiar repasador Solo basta con un truco de limpieza para mantenerlos blancos e higienizados.

Otra forma de blanquear los repasadores de la cocina es utilizar una solución de jabón, agua y aceite de girasol. Este alimento oleoso deja los repasadores blancos impecables y libres de malos olores.

Finalmente, puedes limpiar los repasadores de la cocina con vinagre de limpieza o un producto destilado ideado justamente para desinfectar superficies.

A diferencia del vinagre de manzana, esta variedad es mucho más ácida y potente, pero no se puede consumir en alimentos. Hirviendo los repasadores en agua con vinagre se pueden blanquear y desinfectar en minutos.