Un DIY de costura para principiantes: cómo hacer repasadores de toalla para la cocina

Realizar un DIY de lo que sea puede ser muy beneficioso para la economía del hogar, para la creatividad personal y el medioambiente. Este tipo de trucos se suelen realizar con viejos retazos y con conocimientos de principiante.
DIY paso a paso: cómo hacer un repasador de cocina con un truco
La mejor tela para este DIY o truco de costura es la toalla de varios gramos, aunque puedes usar panal o alguna tela similar, como se muestra en el video. El repasador es un proyecto ideal de costura para principiantes, porque solo se necesita un rectángulo de tela y pocos materiales.
- Para comenzar con este truco, recorta las telas que vas a necesitar. Este modelo lleva un volado decorativo, pero puedes optar por hacerlo sin volado.
- Realiza un dobladillo por toda la tela para que no se deshilache. Utiliza una costura recta.
- Coloca el volado de la tela estampada en uno de los extremos, cosiendo con pinzas para que quede con movimiento. Si quieres, coloca una guarda tejida o cinta en la costura para que quede más prolijo. Así de fácil obtienes un repasador de cocina superútil y bonito, gracias a un DIY.
Con un truco de limpieza: cómo mantener impecables los repasadores de cocina
Limpiar y mantener los repasadores limpios y libres de malos olores es de suma importancia para evitar que los microorganismos se reproduzcan en ellos, los restos de comida dejen manchas complejas y el olor a humedad dañe completamente la tela.
Con una mezcla de jabón y bicarbonato de sodio es posible eliminar las manchas complejas y blanquear la tela. Lo ideal es lavar los repasadores de la cocina semanalmente y mantenerlos estirados para que no junten humedad.
Otra forma de blanquear los repasadores de la cocina es utilizar una solución de jabón, agua y aceite de girasol. Este alimento oleoso deja los repasadores blancos impecables y libres de malos olores.
Finalmente, puedes limpiar los repasadores de la cocina con vinagre de limpieza o un producto destilado ideado justamente para desinfectar superficies.
A diferencia del vinagre de manzana, esta variedad es mucho más ácida y potente, pero no se puede consumir en alimentos. Hirviendo los repasadores en agua con vinagre se pueden blanquear y desinfectar en minutos.