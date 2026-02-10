Cómo lograr que los cajones del armario huelan frescos y perfumados

Otra opción es colgar en el interior de los armarios bolsitas aromatizantes. Para esto basta con llenar un saquito de tela con arroz y aplicar un par de gotas de aceite esencial, puede ser de lavanda, menta, eucalipto o cítrico. Es 100% natural, y tendrías un perfume fresco que se adapta a tus preferencias.

En un espacio reducido plagado de ropa, es importante que esas prendas estén limpias y tengan buen aroma. Por ello, es importante no guardar la ropa húmeda, impregnada de olor a cigarillo, comida o sudor, pues las demás prendas también se impregnarán con ese aroma. Los jabones y suavizantes de buena calidad serán tus mejores aliados si quieres conseguir que las prendas huelan mejor durante más tiempo.

bolsitas perfumadas Las bolsitas aromatizantes son la mejor opción para perfumar tus armarios.

Por último, un detalle que puedes aplicar es perfumar la ropa, las toallas y sábanas tras cada lavado. La mejor parte es que los perfumes aptos para textiles suelen ser económicos. En este caso, las fragancias más recurrentes son aquellas a base de ingredientes como el talco, el algodón, el jazmín o la lavanda, que consiguen ese olor fresco y limpio que buscas en el armario.