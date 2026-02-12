Esteban Burgos tiene claro que el objetivo de Godoy Cruz es lograr el ascenso

Con respecto al objetivo de Godoy Cruz para el 2026 el zaguero central de 34 años contó: "Por estar en el club en el que estamos queremos subir, no hay otra. Somos 38 equipos y es una categoría muy difícil, pero tenemos plantel para pelear arriba. El fútbol depende de muchos factores, pero queremos que la gente se identifique con este equipo".

"Cuando vea que las piernas no me den para marcar al delantero, voy a dejar de jugar. Estoy en el rol de jugar y en mis últimos años también de trasmitirle a los más jóvenes algo de todas la vivencias que he tenido en mi carrera". "Cuando vea que las piernas no me den para marcar al delantero, voy a dejar de jugar. Estoy en el rol de jugar y en mis últimos años también de trasmitirle a los más jóvenes algo de todas la vivencias que he tenido en mi carrera".

Esteban Burgos vive su segunda etapa en Godoy Cruz

Esteban Burgos vive su segunda etapa en Godoy Cruz ya que estuvo en el 2016 y ha notado varios cambios: "Al club lo veo impecable, como jugador tener un gimnasio cinco estrellas y todas las canchas que tenemos para entrenar, es un privilegio. Cuando volvió ver que todo siga impecable me puso muy contento".

Esteban burgos Foto: Pablo González/Prensa Godoy Cruz

Burgos y su definición de Mariano Toedtli

Esteban Burgos definió a Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz, a quien ya conoce de su anterior etapa en el Tomba, cuando era ayudante de Gabriel Heinze: "Lo veo muy humano y cercano al jugador y, sigue una línea de juego que tenía Heinze. Ojalá sea un gran año para él y para todos nosotros. Se están aceitando bien los sistemas y dependerá del rival para ver cuál utilizamos", reveló.