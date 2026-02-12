Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Esteban Burgos tiene claro que el objetivo de Godoy Cruz es lograr el ascenso

Esteban Burgos, defensor de Godoy Cruz, se refirió al arranque del torneo de la Primera Nacional.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Esteban Burgos,defensor de Godoy Cruz habló sobre el arranque en en el torneo de la Primera Nacional.

Foto: Pablo González/Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz debuta en la Primera Nacional este viernes desde las 21.30 ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte y Esteban Burgos es uno de los refuerzos que llegaron en la pretemporada.

El defensor del Tomba habló con Ovación 90 por Radio Nihuil sobre el choque que tendrán en el arranque de la temporada.

Esteban burgos uno

"Estamos ansiosos porque arranque del torneo. El plantel viene entrenando hace tiempo y queremos darle una alegría al hincha en este primer partido de local. Sabemos que el hincha viene golpeado y queremos arrancar con una victoria", arrancó diciendo Burgos.

Con respecto al objetivo de Godoy Cruz para el 2026 el zaguero central de 34 años contó: "Por estar en el club en el que estamos queremos subir, no hay otra. Somos 38 equipos y es una categoría muy difícil, pero tenemos plantel para pelear arriba. El fútbol depende de muchos factores, pero queremos que la gente se identifique con este equipo".

"Cuando vea que las piernas no me den para marcar al delantero, voy a dejar de jugar. Estoy en el rol de jugar y en mis últimos años también de trasmitirle a los más jóvenes algo de todas la vivencias que he tenido en mi carrera". "Cuando vea que las piernas no me den para marcar al delantero, voy a dejar de jugar. Estoy en el rol de jugar y en mis últimos años también de trasmitirle a los más jóvenes algo de todas la vivencias que he tenido en mi carrera".

Esteban Burgos vive su segunda etapa en Godoy Cruz

Esteban Burgos vive su segunda etapa en Godoy Cruz ya que estuvo en el 2016 y ha notado varios cambios: "Al club lo veo impecable, como jugador tener un gimnasio cinco estrellas y todas las canchas que tenemos para entrenar, es un privilegio. Cuando volvió ver que todo siga impecable me puso muy contento".

Esteban burgos

Burgos y su definición de Mariano Toedtli

Esteban Burgos definió a Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz, a quien ya conoce de su anterior etapa en el Tomba, cuando era ayudante de Gabriel Heinze: "Lo veo muy humano y cercano al jugador y, sigue una línea de juego que tenía Heinze. Ojalá sea un gran año para él y para todos nosotros. Se están aceitando bien los sistemas y dependerá del rival para ver cuál utilizamos", reveló.

