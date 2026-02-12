El divertido cruce entre Matías Fernández y Tomás Bottari: exigencia al cien y confianza a pleno en Independiente Rivadavia

Embed - Matías Fernández explicó el 'cruce' con Bottari en Independiente Rivadavia vs Estudiantes Río IV

"Son cosas del partido. Intento decirle a Botta (Bottari) que juegue un poco más simple, pero en realidad no le puedo decir nada porque viene haciendo las cosas muy bien y estoy muy contento por él. Solo le reclamé un pase que me la tenía que dar a mí y se la dio a Seba (Villa). Cosas del partido", contó Matías Fernández en alusión a la circunstancia de juego.

Luego, el enganche de Independiente Rivadavia se refirió al gran presente que atraviesa el equipo que, en acumulación de partidos desde el 2025, lleva ocho sin perder. "Estamos muy entusiasmados de conseguir cosas importantes. Tenemos un equipo para pelear cosas importantes, nos propusimos eso y allá vamos. Creo que eso nos lleva a deJar el cien en los entrenamientos y que Alfredo (Berti) decida los jugadores que tengan que jugar. Nosotros estamos con mucha confianza", señaló Matías Fernández.

bottari fernandez Tomás Bottari y Matías Fernández, socios en cancha en Independiente Rivadavia; también amigos afuera.

Y agregó con carácter: "Cinco partidos al hilo (con Copa Argentina) es una locura. Nosotros somos un equipo aguerrido, que mete, corre. A nosotros nos tienen que ganar si corren un poquito más que nosotros, sino no nos van a ganar".

Finalmente, Fernández se refirió al efecto contagio que ha generado en los jugadores nuevos el espíritu competitivo y ganador que dejó el año 2025. "Transmitimos ese entusiasmo que nosotros tenemos de ganar cosas importantes como el año pasado que salimos campeón. Creo que los chicos nuevos se adaptaron muy bien y tienen que tener paciencia que ya van a tener los minutos necesarios para jugar".