El divertido cruce entre Matías Fernández y Tomás Bottari: exigencia al cien y confianza a pleno en Independiente Rivadavia

En Independiente Rivadavia reina el buen clima y entusiasmo fruto del buen presente que atraviesa el equipo en este 2026. Cinco victorias al hilo (contando el triunfo por 32avos de Copa Argentina) y el liderazgo de la zona marcan el pulso en el día a día para el conjunto dirigido por Alfredo Berti.
En Ciudad Deportiva se ve la competitividad en cada entrenamiento, y en los partidos se refleja la alta exigencia que tiene el plantel de Independiente Rivadavia para sí, puertas adentro. Tanto es así, que en el cruce entre la Lepra y Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, se vio un picante cruce entre Matías Fernández y Tomás Bottari en plena acción de juego que demostró cómo se empujar entre compañeros para rendir al máximo en el campo de juego y obtener resultados.
Matías Fernández se refirió con una sonrisa respecto de la situación que sucedió en el partido entre Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia. Fue en un ataque de la Lepra, en el que la Joya le pidió a Bottari que le filtrara una pelota para encarar el ataque. En la celeridad del juego, Bottari elegió a Sebastián Villa como su receptor, entendiendo que el colombiano tenía más abierto el campo. Esto provocó que el 10 del Azul le gritara desde más adelante en reclamo del pase pedido. El "cruce" terminó allí ya que la relación entre ambos es muy cercana ya que comparten concentración en el día a día.
"Son cosas del partido. Intento decirle a Botta (Bottari) que juegue un poco más simple, pero en realidad no le puedo decir nada porque viene haciendo las cosas muy bien y estoy muy contento por él. Solo le reclamé un pase que me la tenía que dar a mí y se la dio a Seba (Villa). Cosas del partido", contó Matías Fernández en alusión a la circunstancia de juego.
Luego, el enganche de Independiente Rivadavia se refirió al gran presente que atraviesa el equipo que, en acumulación de partidos desde el 2025, lleva ocho sin perder. "Estamos muy entusiasmados de conseguir cosas importantes. Tenemos un equipo para pelear cosas importantes, nos propusimos eso y allá vamos. Creo que eso nos lleva a deJar el cien en los entrenamientos y que Alfredo (Berti) decida los jugadores que tengan que jugar. Nosotros estamos con mucha confianza", señaló Matías Fernández.
Y agregó con carácter: "Cinco partidos al hilo (con Copa Argentina) es una locura. Nosotros somos un equipo aguerrido, que mete, corre. A nosotros nos tienen que ganar si corren un poquito más que nosotros, sino no nos van a ganar".
Finalmente, Fernández se refirió al efecto contagio que ha generado en los jugadores nuevos el espíritu competitivo y ganador que dejó el año 2025. "Transmitimos ese entusiasmo que nosotros tenemos de ganar cosas importantes como el año pasado que salimos campeón. Creo que los chicos nuevos se adaptaron muy bien y tienen que tener paciencia que ya van a tener los minutos necesarios para jugar".