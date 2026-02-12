San Rafael Voley logró el ascenso a la Liga Nacional de Vóleibol y juega la final en San Juan

El sexteto mendocino de San Rafael Voley -formalmente SR Club- logró este miércoles el ascenso a la Liga Federal Argentina de vóleibol al imponerse en tie break al equipo de Pescadores de Gualeguaychú en poco más de dos horas de juego en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Este jueves, desde las 21.30 disputa la final contra Once Unidos de mar del Plata.
En lo que fue un verdadero partidazo, SR Club tuvo que batallar palmo a palmo en un duelo cambiante contra el sexteto entrerriano e imponerse por 3-2, con parciales de 15-25, 25-22, 19-25, 25-22, y 15-10.
De esta forma, el conjunto de San Rafael, con el ex opuesto de la Selección argentina, José Luis Pepe González, logró el ascenso para la próxima edición de la Liga nacional de vóleibol que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).
En la otra semifinal, Once Unidos logró un triunfo más contundente al imponerse a Racing de Castex por 3-1 (22-25, 25-18, 25-19 y 25-16) y de esta forma accedió a la definición con los mendocinos, con ambos ya con el ascenso asegurado.
Circulo Policial va por el quinto puesto en femenino
Por otro lado, en la rama femenina de la Liga Federal, Círculo Policial no pudo pasar a las semifinales de la ronda campeonato, al caer en los cuartos de final el miércoles contra Citta Deportes en sets corridos. Las dirigidas por Bibiana Montero pudieron ganar en la reclasificación a Universidad de San Juan por 3-1 en la semifinal, y buscará el quinto puesto frente a Liniers de Bahía Blanca.
La Federación Mendocina de Vóleibol dará el curso de Técnico Nacional
La Federación Mendocina de Voleibol informa, que se encuentra abierta la inscripción para el curso de Técnico Nacional I, que se realizará los días 5 al 8 de marzo y será dictado por el instructor Nacional Prof. Ariel García.
El mismo se realizará en el Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez de la Municipalidad de San Martín.
Los requisitos solicitados son:
• Haber aprobado el curso Provincial, Nivel II, de entrenadores de voleibol
• Mínimo 15 aspirantes
• Alojamiento deportivo, opcional, a cargo de la Municipalidad de San Martín.
Teléfono de contacto 263-4313894 (Yamil) y 263-4721915 (Jona)