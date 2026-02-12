San Rafael Voley logró el ascenso a la Liga Nacional de Vóleibol y juega la final en San Juan

En la otra semifinal, Once Unidos logró un triunfo más contundente al imponerse a Racing de Castex por 3-1 (22-25, 25-18, 25-19 y 25-16) y de esta forma accedió a la definición con los mendocinos, con ambos ya con el ascenso asegurado.

voley-liga federal femenina-circulo policial-unsj Coty Pedemonte atacando por posición cuatro. Círculo Policial le ganó a Universidad de San Juan y busca lograr el quinto puesto.

Circulo Policial va por el quinto puesto en femenino

Por otro lado, en la rama femenina de la Liga Federal, Círculo Policial no pudo pasar a las semifinales de la ronda campeonato, al caer en los cuartos de final el miércoles contra Citta Deportes en sets corridos. Las dirigidas por Bibiana Montero pudieron ganar en la reclasificación a Universidad de San Juan por 3-1 en la semifinal, y buscará el quinto puesto frente a Liniers de Bahía Blanca.

La Federación Mendocina de Vóleibol dará el curso de Técnico Nacional

La Federación Mendocina de Voleibol informa, que se encuentra abierta la inscripción para el curso de Técnico Nacional I, que se realizará los días 5 al 8 de marzo y será dictado por el instructor Nacional Prof. Ariel García.

El mismo se realizará en el Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez de la Municipalidad de San Martín.

Los requisitos solicitados son:

• Haber aprobado el curso Provincial, Nivel II, de entrenadores de voleibol

• Mínimo 15 aspirantes

• Alojamiento deportivo, opcional, a cargo de la Municipalidad de San Martín.

Teléfono de contacto 263-4313894 (Yamil) y 263-4721915 (Jona)

Link de inscripción: https://forms.gle/CfWeDPccMWALsZ7g6

Lugar:

• Teoría y práctica: Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez, San Martín

• Ubicación GPS: https://maps.app.goo.gl/shVeRm3HfDYQ9Ric9

Horario: desde las 9 y en jornada completa.

Valor: $70.000, realizar el pago total, hasta el día lunes 2 de marzo

Se entregará el cuadernillo impreso.

Formas de pago (transferencia o depósito)

Federación Mendocina de Voleibol

Banco Macro caja de ahorro N° 440601600014770

CUIT: 30-64420554-8

CBU N° 2850406740016000147704

La confirmación de la inscripción se realizará a través del correo electrónico que figura en este formulario.