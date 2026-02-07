Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Fútbol

Después del pase de Ascacíbar, Boca busca robarle otra figura a Estudiantes

Boca no se retira del mercado y realizó una oferta millonaria por una figura del Pincha. El futbolista podría ser el tercer refuerzo del Xeneize

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Santiago Ascacíbar pasó de EStudiantes a Boca. Ahora el Xeneize busca otra figura del Pincha.

Santiago Ascacíbar pasó de EStudiantes a Boca. Ahora el Xeneize busca otra figura del Pincha.

Boca sacudió el mercado de pases en las últimas horas al elevar una propuesta formal a Estudiantes de La Plata por Edwin Cetré. Tras haber abrochado a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme busca cerrar al atacante colombiano de 28 años como su tercer refuerzo.

La oferta presentada ronda los 4 millones de dólares por el 50% del pase. Cabe destacar que la otra mitad de su ficha está en manos de Independiente Medellín, por lo que, de haber acuerdo con el Pincha, el Xeneize deberá negociar con el club colombiano para obtener la totalidad de los derechos del futbolista.

cetre estudiantes
Edwin Cetré podría convertirse en nuevo jugador de Boca.

Edwin Cetré podría convertirse en nuevo jugador de Boca.

Por qué Boca todavía puede incorporar

Aunque el mercado de pases cerró formalmente el 27 de enero, Boca cuenta con un permiso especial de la AFA. La reglamentación permite sumar jugadores a aquellos clubes que sufran lesiones de larga duración, y ese es el caso de Rodrigo Battaglia.

El mediocampista del Xeneize fue intervenido quirúrgicamente por una tendinopatía crónica en el tendón de Aquiles y estará varios meses fuera de las canchas. Como consecuencia, el club tiene un cupo habilitado para incorporar.

Para que el arribo de Cetré sea posible, Boca necesitaba liberar una plaza de extranjero, algo que logró en las últimas horas gracias a Williams Alarcón. El chileno obtuvo la ciudadanía argentina, sumándose al caso de Miguel Merentiel, y dejó una vacante en la lista que hoy integran:

  • Ander Herrera (España)
  • Carlos Palacios (Chile)
  • Ángel Romero (Paraguay)
  • Edinson Cavani (Uruguay)
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmilianoRaddi/status/2019810443855056929&partner=&hide_thread=false

Del pase trunco a Brasil al radar Xeneize

El extremo colombiano viene de vivir semanas movidas. Su transferencia al Athletico Paranaense se cayó a último momento tras no superar la revisión médica por un problema físico en una de sus rodillas.

En 2018, cuando el colombiano jugaba en la Liga MX, fue intervenido quirurgicamente y para los médicos brasileños esa operación dejó secuelas.

Pese a haber regresado a los entrenamientos en City Bell, el deseo del jugador es emigrar, y la propuesta de Boca aparece como una gran oportunidad.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas