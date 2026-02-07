Después del pase de Ascacíbar, Boca busca robarle otra figura a Estudiantes

El mediocampista del Xeneize fue intervenido quirúrgicamente por una tendinopatía crónica en el tendón de Aquiles y estará varios meses fuera de las canchas. Como consecuencia, el club tiene un cupo habilitado para incorporar.

Para que el arribo de Cetré sea posible, Boca necesitaba liberar una plaza de extranjero, algo que logró en las últimas horas gracias a Williams Alarcón. El chileno obtuvo la ciudadanía argentina, sumándose al caso de Miguel Merentiel, y dejó una vacante en la lista que hoy integran:

Ander Herrera (España)

Carlos Palacios (Chile)

Ángel Romero (Paraguay)

Edinson Cavani (Uruguay)

AHORA |



Boca presentó una oferta FORMAL por Edwin Cetré.



La oferta es de 4 millones por el 50% que tiene EDLP (el otro porcentaje le pertenece al DIM). pic.twitter.com/xVhcf0pnMe — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) February 6, 2026

Del pase trunco a Brasil al radar Xeneize

El extremo colombiano viene de vivir semanas movidas. Su transferencia al Athletico Paranaense se cayó a último momento tras no superar la revisión médica por un problema físico en una de sus rodillas.

En 2018, cuando el colombiano jugaba en la Liga MX, fue intervenido quirurgicamente y para los médicos brasileños esa operación dejó secuelas.

Pese a haber regresado a los entrenamientos en City Bell, el deseo del jugador es emigrar, y la propuesta de Boca aparece como una gran oportunidad.