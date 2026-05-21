"La Caldera del Diablo": el río que se traga su propia agua y desaparece en un gigante agujero sin fondo

El mundo está plagado de lugares mágicos donde la naturaleza da de qué hablar, ya que ni la imaginación del mejor dibujante de paisajes hubiera podido ni tan siquiera imaginar: un extraño accidente geográfico tiene como personaje principal un río y agua que nadie sabe a donde va a parar.

En Minnesota, Estados Unidos, la conocida Caldera del Diablo deja a todos mirando sin explicación. Se trata del fenómeno natural del río Brule: el río corre hacia el lago y en uno de los puntos del recorrido, el agua cae a una cascada, se divide en dos corrientes y una de ellas se dirige hacia un agujero estremecedoramente grande y sin fondo. Es decir, desaparece por completo.

Miles de turistas han tirado pelotas de tenis de mesa y otros objetos que al final nunca volvieron a aparecer y así como le llama la atención a todos, los científicos creían que es un caso digno de buscarle respuesta científica.

Así es como uno de ellos descubrió que en realidad se trata de una maravillosa ilusión óptica. Estos midieron el volumen del agua que va hacia la cascada y por debajo y como los resultados eran idénticos las respuestas podían ser las siguientes:

rio blure, caldera del diablo (1) El río 'diabólico' de EE.UU. que nadie sabe dónde desemboca. Fuente El Observador

Cueva subterránea hasta encontrarse con el Lago Superior

Tubos de lava

El agua fluye a través de una falla subterránea y se incorpora de nuevo al río en algún lugar bajo el agua.

Sin embargo, pese a las posibles respuestas, la Caldera del Diablo continúa siendo un misterio de la naturaleza. Primero, porque en Minnesota no se puede formar cuevas debido a no tienen el tipo de caliza que la erosiona; segundo porque no existen tubos de lava en la zona de la orilla norte del Lago Superior también a raíz de que cuando fluye la riolita no forma tubos huecos.

Por último, para que suceda, la falla tendría que estar orientada en la misma dirección en la que fluye el río y además, no hay ninguna evidencia de la existencia de una falla.