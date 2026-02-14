El Indio Fernández después del debut del Tomba: "Tenemos que dejar la vida por Godoy Cruz"

Embed

"Creo que tuvimos muchas chances para hacer goles, pero hay que trabajar en la efectividad", destacó el jugador del Expreso, quien se destaca por el sacrificio que pone en la mitad de la cancha.

Luego fue consultado por los rumores que lo daban como un posible refuerzo de Peñarol de Uruguay o de Belgrano de Cordoba, a lo que respondió sin vueltas: "Se habla mucho en las redes sociales, yo estoy en Godoy Cruz y voy a estar representándolo siempre como lo hice antes".

"En cada partido tenemos que dejar la vida por Godoy Cruz, que es el club que estamos representando", cerró el Indio Fernández en declaraciones a la prensa.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

Tras empatar con Ciudad de Bolívar, el Expreso visitará a Defensores de Belgrano el domingo 22 de febrero a las 15, por la segunda fecha del certamen.