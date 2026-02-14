Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Torneo Apertura

El Indio Fernández después del debut del Tomba: "Tenemos que dejar la vida por Godoy Cruz"

El Indio Nicolás Fernández habló tras la igualdad 1 a 1 de Godoy Cruz con Ciudad de Bolívar, en el Gambarte, por la primera fecha de la Primera Nacional

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
El Indio Fernández redobló la apuesta después del empate con sabor a poco de Godoy Cruz.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El Indio Nicolás Fernández habló este viernes tras la igualdad 1 a 1 de Godoy Cruz con Ciudad de Bolívar, en el Feliciano Gambarte, por la primera fecha de la Primera Nacional. El Tomba lleva 10 partidos sin ganar en su estadio.

"Se nos complicó, pero vamos a redolar el esfuerzo", comenzó diciendo el jugador tombino, quien es uno de los referentes del equipo que orienta Mariano Toedtli.

El Indio Fernández lucha con dos jugadores de Ciudad de Bolívar. Godoy Cruz empató en el Gambarte.

Posteriormente el mediocampista se refirió a las falencias que tuvo el equipo tombino en el regreso a la segunda categoria del fútbol argentino al decir: "Creo que faltó tener más la pelota, tener más efectividad ahí y ellos nos lastimaron mucho con pelotazos largos, me parece mucho premio el que tuvieron, pero no hay excusas, tenemos que seguir trabajando".

"Creo que tuvimos muchas chances para hacer goles, pero hay que trabajar en la efectividad", destacó el jugador del Expreso, quien se destaca por el sacrificio que pone en la mitad de la cancha.

Luego fue consultado por los rumores que lo daban como un posible refuerzo de Peñarol de Uruguay o de Belgrano de Cordoba, a lo que respondió sin vueltas: "Se habla mucho en las redes sociales, yo estoy en Godoy Cruz y voy a estar representándolo siempre como lo hice antes".

"En cada partido tenemos que dejar la vida por Godoy Cruz, que es el club que estamos representando", cerró el Indio Fernández en declaraciones a la prensa.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

Tras empatar con Ciudad de Bolívar, el Expreso visitará a Defensores de Belgrano el domingo 22 de febrero a las 15, por la segunda fecha del certamen.

