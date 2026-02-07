Cómo les fue a Los Pumas 7s en la primera jornada del Seven de Perth

Tras un gran comienzo del equipo argentino con tries de De Haro y Zangara, los fijianos lo dieron vuelta en dos jugadas consecutivas y se fueron al descanso arriba por 14 a 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/2019991753072263173&partner=&hide_thread=false Por la punta, aparecio Santino Zangara y apoyó su try ante los insleños.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/dfvpJ3eM32 — ScrumRugby (@ScrumESPN) February 7, 2026

Fiji estiró la distancia pese a la aguerrida defensa de Argentina y luego sentenció con otro try el 26 a 10 definitivo.

Los Pumas 7s volverán a jugar a las 4.14 ante Sudáfrica y a las 7.30 se medirán con España en el cierre de la fase de grupos. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports y Disney Plus.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

7 y 8 de febrero: Seven de Perth

7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26