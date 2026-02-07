Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Cómo les fue a Los Pumas 7s en la primera jornada del Seven de Perth

Los Pumas 7s cayeron en su debut en el Seven de Perth, en Australia, cuarta etapa del Circuito Mundial.

Los Pumas 7s cayeron ante Fiji en su debut en el Seven de Perth, en Australia, cuarta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.

En el certamen donde fueron campeones en 2024 y 2025, el seleccionado nacional fue de mayor a menor y cayó ante el actual líder del SVNS Series.

En el debut Santiago Gómez Cora dispuso un equipo titular con Matteo Graziano, Santiago Álvarez y Santino Zangara; Pedro De Haro, Santiago Mare (c), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Valentín Maldonado, Eliseo Morales y Santiago Vera Feld.

Tras un gran comienzo del equipo argentino con tries de De Haro y Zangara, los fijianos lo dieron vuelta en dos jugadas consecutivas y se fueron al descanso arriba por 14 a 10.

Fiji estiró la distancia pese a la aguerrida defensa de Argentina y luego sentenció con otro try el 26 a 10 definitivo.

Los Pumas 7s volverán a jugar a las 4.14 ante Sudáfrica y a las 7.30 se medirán con España en el cierre de la fase de grupos. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports y Disney Plus.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

  • 7 y 8 de febrero: Seven de Perth
  • 7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26

  • Fiji 52
  • Nueva Zelanda 48
  • Sudáfrica 46
  • Francia 46
  • Australia 38
  • Argentina 32
  • España 26
  • Gran Bretaña 24

