Cómo les fue a Los Pumas 7s en la primera jornada del Seven de Perth

Los Pumas 7s cayeron ante Fiji en su debut en el Seven de Perth, en Australia, cuarta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.
En el certamen donde fueron campeones en 2024 y 2025, el seleccionado nacional fue de mayor a menor y cayó ante el actual líder del SVNS Series.
En el debut Santiago Gómez Cora dispuso un equipo titular con Matteo Graziano, Santiago Álvarez y Santino Zangara; Pedro De Haro, Santiago Mare (c), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Valentín Maldonado, Eliseo Morales y Santiago Vera Feld.
Tras un gran comienzo del equipo argentino con tries de De Haro y Zangara, los fijianos lo dieron vuelta en dos jugadas consecutivas y se fueron al descanso arriba por 14 a 10.
Fiji estiró la distancia pese a la aguerrida defensa de Argentina y luego sentenció con otro try el 26 a 10 definitivo.
Los Pumas 7s volverán a jugar a las 4.14 ante Sudáfrica y a las 7.30 se medirán con España en el cierre de la fase de grupos. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports y Disney Plus.
