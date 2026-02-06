La denuncia del ex Boca Valentín Barco y de su esposa por el mal momento que vivieron con su hija en Francia

Valentín Barco y su esposa, Yazmín Jaureguy se quejaron de la atención de su hija Gemma en un hospital. El ex defensor de Boca la pasó mal luego de la victoria del Racing de Estrasburgo por 3-1 ante el Mónaco, por los octavos de final de la Copa de Francia.
El problema fue expuesto por la pareja del ex Boca, quien publicó una imagen desde la guardia de madres e hijos de un hospital y relató la experiencia que atravesaron. Dijo que fueron al lugar con su hija Gemma, nacida en marzo del año pasado, y denunciaron demoras y condiciones inadecuadas en la atención.
La denuncia de Valentín Barco y su pareja por su hija
"Una guardia en la que dicen atender a un bebé a las seis horas cuando es algo grave. El sistema de salud de esta ciudad es un desastre. Hautepierre debería cerrar. Dejan a los niños tirados en el piso durante horas para que luego tengan que irse a sus casas sin saber si están bien. Son completamente inhumanos, un asco”, dijo Yaz Jaureguy, pareja del exjugador de Boca, junto a una foto de la entrada a la guardia de madres e hijos de un hospital francés.
Barco añadió: "Increíble. Hacen todo mal. Hautepierre tiene que cerrar urgente. Es lo peor de Estrasburgo".
Barco se sumó al Racing de Estrasburgo en enero de 2025, tras una etapa irregular en el Brighton de la Premier League. El club francés invirtió cerca de 10 millones de euros por su pase y lo vinculó contractualmente hasta 2029.