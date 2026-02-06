La denuncia del ex Boca Valentín Barco y de su esposa por el mal momento que vivieron con su hija en Francia

El problema fue expuesto por la pareja del ex Boca, quien publicó una imagen desde la guardia de madres e hijos de un hospital y relató la experiencia que atravesaron. Dijo que fueron al lugar con su hija Gemma, nacida en marzo del año pasado, y denunciaron demoras y condiciones inadecuadas en la atención.

valentín Barco.jpg Valentín Barco y su pareja se quejaron de la atención de un hospital francés.

La denuncia de Valentín Barco y su pareja por su hija

"Una guardia en la que dicen atender a un bebé a las seis horas cuando es algo grave. El sistema de salud de esta ciudad es un desastre. Hautepierre debería cerrar. Dejan a los niños tirados en el piso durante horas para que luego tengan que irse a sus casas sin saber si están bien. Son completamente inhumanos, un asco”, dijo Yaz Jaureguy, pareja del exjugador de Boca, junto a una foto de la entrada a la guardia de madres e hijos de un hospital francés.