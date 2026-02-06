La impresionante cifra que gana Max Verstappen: es el sueldo más alto de la Fórmula 1

El cuatro veces campeón mundial Max Verstappen es el piloto de Fórmula 1 que tiene el sueldo más alto. Franco Colapinto es el que menos gana.
Así lo reveló un relevamiento del sitio RacingNews365, que difundió el salario base anual de los 22 integrantes de la grilla. Verstappen gana anualmente unos 70 millones de dólares.
Según dijo el medio especializado, los montos informados corresponden únicamente a los sueldos fijos, sin contemplar premios por rendimiento ni acuerdos comerciales personales, ingresos que suelen inflar de manera considerable las ganancias de los nombres más pesados del paddock.
Franco Colapinto y el sueco Arvid Lindblad, con contratos estimados entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, son los que menos dinero ganan.