La impresionante cifra que gana Max Verstappen: es el sueldo más alto de la Fórmula 1

Así lo reveló un relevamiento del sitio RacingNews365, que difundió el salario base anual de los 22 integrantes de la grilla. Verstappen gana anualmente unos 70 millones de dólares.

verstappen Verstappen tiene el sueldo más alto en la F1.

Según dijo el medio especializado, los montos informados corresponden únicamente a los sueldos fijos, sin contemplar premios por rendimiento ni acuerdos comerciales personales, ingresos que suelen inflar de manera considerable las ganancias de los nombres más pesados del paddock.