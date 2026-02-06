Inicio Ovación Automovilismo Max Verstappen
No se puede creer

La impresionante cifra que gana Max Verstappen: es el sueldo más alto de la Fórmula 1

Max Verstappen es el piloto de Fórmula 1 que mayor cantidad de dinero gana. Franco Colapinto es el último de la lista

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Max Verstappen es el piloto que tiene el mayor sueldo en la Fórmula 1.

El cuatro veces campeón mundial Max Verstappen es el piloto de Fórmula 1 que tiene el sueldo más alto. Franco Colapinto es el que menos gana.

Así lo reveló un relevamiento del sitio RacingNews365, que difundió el salario base anual de los 22 integrantes de la grilla. Verstappen gana anualmente unos 70 millones de dólares.

Verstappen tiene el sueldo más alto en la F1.

Verstappen tiene el sueldo más alto en la F1.

Según dijo el medio especializado, los montos informados corresponden únicamente a los sueldos fijos, sin contemplar premios por rendimiento ni acuerdos comerciales personales, ingresos que suelen inflar de manera considerable las ganancias de los nombres más pesados del paddock.

Franco Colapinto y el sueco Arvid Lindblad, con contratos estimados entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, son los que menos dinero ganan.

Los sueldos de los pilotos de Fórmula 1:

  • Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
  • George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares
  • Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
  • Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
  • Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares
  • Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares
  • Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares
  • Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares
  • Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares
  • Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares
  • Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares
  • Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares
  • Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares
  • Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares
  • Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares
  • Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares

