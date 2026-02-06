Es una de las playas más hermosas del mundo, tiene paisajes salvajes y es una joya escondida

Kelingking Beach Una postal del atardecer en Kelingking Beach.

Para llegar a esta playa desde Bali la opción más común es el fast boat desde el puerto de Sanur, aunque también hay opciones desde Padang Bai. Una vez en Nusa Penida, la playa se encuentra en la costa oeste. Se puede llegar en moto, o contratando un conductor por tierra.

El acceso a la arena se hace desde el famoso mirador del "Dinosario", pero el camino de bajada a la playa es muy empinado y exigente, por lo que no todos deciden bajar. Algunos optan por deleitarse del espectáculo de la cala que se contempla desde arriba.

Otra opción para visitar en Nusa Penida son las piscinas naturales de Angel’s Billabong. Lo recomendable es conocerlas cuando hay marea baja, ya que se forma una laguna natural de color esmeralda y cian.

hombre en una lancha Muchos contratan una lancha o bote para llegar a destino.

Muchos bañistas suelen sumergirse a nadar en las piscinas infinitas, pero aunque haya marea baja, existe el fenómeno de las olas gigantes, que ocurre cuando grandes olas rompen sobre la piscina. Esto puede ocasionar que los bañistas sean arrastrados al mar, o incluso golpeados contra las rocas naturales de la zona.