Es una de las playas más hermosas del mundo, tiene paisajes salvajes y es una joya escondida

El sonido constante de las olas, la brisa salada y la sensación de la arena bajo los pies crean un ambiente ideal para el descanso. La playa invita a desconectarse de las obligaciones, a disfrutar del sol, leer un libro o simplemente contemplar la belleza del mar.
En el mundo existen playas paradisíacas y hermosas que parecen sacadas de un sueño. Bora Bora, en la Polinesia Francesa, Tulum, en México, Whitehaven Beach, en Australia, o Varadero, en Cuba. Sin embargo, en este artículo nos enfocamos en una playa imponente que está ubicada en una isla situada en el sureste de Bali, Indonesia.
La playa más hermosa de Bali
Probablemente hayas visto esta playa en fotos de Pinterest y otras redes sociales, pues representa un paisaje icónico, con acantilados, aguas turquesas y arena blanca. El lugar en cuestión es Kelingking Beach, ubicada en la isla Nusa Penida en Bali. Es un punto icónico de Indonesia, ideal para tomar fotografías y ver mantarrayas.
Para llegar a esta playa desde Bali la opción más común es el fast boat desde el puerto de Sanur, aunque también hay opciones desde Padang Bai. Una vez en Nusa Penida, la playa se encuentra en la costa oeste. Se puede llegar en moto, o contratando un conductor por tierra.
El acceso a la arena se hace desde el famoso mirador del "Dinosario", pero el camino de bajada a la playa es muy empinado y exigente, por lo que no todos deciden bajar. Algunos optan por deleitarse del espectáculo de la cala que se contempla desde arriba.
Otra opción para visitar en Nusa Penida son las piscinas naturales de Angel’s Billabong. Lo recomendable es conocerlas cuando hay marea baja, ya que se forma una laguna natural de color esmeralda y cian.
Muchos bañistas suelen sumergirse a nadar en las piscinas infinitas, pero aunque haya marea baja, existe el fenómeno de las olas gigantes, que ocurre cuando grandes olas rompen sobre la piscina. Esto puede ocasionar que los bañistas sean arrastrados al mar, o incluso golpeados contra las rocas naturales de la zona.