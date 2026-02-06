Atención turistas en La Serena: rescataron del mar a 13 personas por el fuerte oleaje en una sola tarde

Cerca de las 18, un llamado al número de emergencias marítimas de Chile -137- alertó sobre 5 personas que no lograban salir del agua en la playa La Barca. De inmediato, las autoridades del país vecino activaron un operativo con helicóptero naval, patrulla terrestre y bote salvavidas, entre otras alternativas.

El mar de Chile suele ser traicionero y hay que tener mucho cuidado.

Los rescates en la playa de La Serena

Minutos después, la Policía Marítima de Chile detectó a otras 7 personas en peligro, a pocos metros al norte en el mismo sector. Con apoyo de nadadores de rescate y personal municipal, también fueron sacadas a salvo. Para cerrar la jornada, minutos después, el helicóptero intervino nuevamente en playa Cuatro Esquinas para rescatar a una persona más que estaba en riesgo.