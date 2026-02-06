Atención turistas en La Serena: rescataron del mar a 13 personas por el fuerte oleaje en una sola tarde

Si estás planeando disfrutar del sol y el mar en La Serena estos días, toma nota: la costa de Chile puede ser traicionera, especialmente en sectores no habilitados para el baño. La tarde del miércoles pasado, la avenida principal fue escenario de momentos de alta tensión cuando 13 personas —muchas de ellas turistas— debieron ser rescatadas en la playa.
Cerca de las 18, un llamado al número de emergencias marítimas de Chile -137- alertó sobre 5 personas que no lograban salir del agua en la playa La Barca. De inmediato, las autoridades del país vecino activaron un operativo con helicóptero naval, patrulla terrestre y bote salvavidas, entre otras alternativas.
Los rescates en la playa de La Serena
Minutos después, la Policía Marítima de Chile detectó a otras 7 personas en peligro, a pocos metros al norte en el mismo sector. Con apoyo de nadadores de rescate y personal municipal, también fueron sacadas a salvo. Para cerrar la jornada, minutos después, el helicóptero intervino nuevamente en playa Cuatro Esquinas para rescatar a una persona más que estaba en riesgo.
Afortunadamente, todas las personas rescatadas se encuentran fuera de peligro vital. Sin embargo, este incidente resalta una realidad importante para quienes visitan la zona: no todas las playas de La Serena son aptas para bañarse. Sectores como La Barca y Cuatro Esquinas suelen tener bandera roja permanente debido a corrientes fuertes y oleaje intenso.
Recomendaciones para bañarse en las playas de Chile
- Respetá las prohibiciones y banderas rojas que emiten las autoridades en las playas, por más que sean las más populares
- Elige playas habilitadas y con salvavidas, como La Herradura, Peñuelas, Totoralillo o Tongoy dentro de esa zona de Coquimbo
- Ante cualquier emergencia en el mar de Chile, llama inmediatamente al 137 para solicitar la ayuda urgente de las autoridades marítimas del país trasandino.