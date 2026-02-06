El calendario 2026 de Fórmula 1, F2 y F3 para seguir la campaña de los pilotos argentinos

El automovilismo argentino tendrá un 2026 histórico ya que tendrá representantes tanto en Fórmula 1 con Franco Colapinto como en Fórmula 2 y Fórmula 3.
Con Colapinto corriendo con Alpine también habrá representantes en la escalera que tiene como destino la máxima categoría y son Nicolás Varrone en la F2 y Mattia Colnaghi en F3.
Varrone se integra este año a la categoría telonera con el Van Amersfoort Racing y Colnaghi, piloto ítalo-argentino, correrá para MP Sport. Esta coincidencia de pilotos en las tres categorías principales de la FIA no había sucedido antes y consolida un momento único para el automovilismo argentino.
Los tres pilotos argentinos compartirán 10 fines de semana de competencia, iniciando en Australia el 8 de marzo. Las otras 9 fechas en las que coincidirán las 3 categorías son las de Bahrein, Mónaco, Bélgica, Barcelona, Silverstone, Budapest, Monza y Madrid. Además, la F2 también correrá en Jeddah, Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi.
La decisión de coordinar hasta diez fines de semana conjuntos para F1, F2 y F3 responde a necesidades logísticas y a la aspiración de situar nuevas sedes como Madrid entre los grandes escenarios del automovilismo internacional.
El reemplazo de Imola por la capital española impacta en la gestión organizativa de los equipos, la oferta de los campeonatos y la experiencia del público, que deberá adaptarse a las modificaciones de sedes y fechas.