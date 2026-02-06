El calendario 2026 de Fórmula 1, F2 y F3 para seguir la campaña de los pilotos argentinos

Los tres pilotos argentinos compartirán 10 fines de semana de competencia, iniciando en Australia el 8 de marzo. Las otras 9 fechas en las que coincidirán las 3 categorías son las de Bahrein, Mónaco, Bélgica, Barcelona, Silverstone, Budapest, Monza y Madrid. Además, la F2 también correrá en Jeddah, Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi.

colnaghi Mattia Colnaghi correrá en F3 esta temporada.

La decisión de coordinar hasta diez fines de semana conjuntos para F1, F2 y F3 responde a necesidades logísticas y a la aspiración de situar nuevas sedes como Madrid entre los grandes escenarios del automovilismo internacional.

El reemplazo de Imola por la capital española impacta en la gestión organizativa de los equipos, la oferta de los campeonatos y la experiencia del público, que deberá adaptarse a las modificaciones de sedes y fechas.

El calendario 2026 para la Fórmula 1, F2 y F3