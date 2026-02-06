River: Gallardo quiere patear el tablero y poner un equipo inédito con una gran sorpresa

El partido tiene designado a Esteban Zunino como el árbitro principal, y para poder ver a River contra Tigre, solo se podrá a través de ESPN Premium. Para ello, Gallardo recupera jugadores importantes, que venían en recuperación de respectivas lesiones y otros que no podían por sanción.

Nos referimos a los regresos de Franco Armani, Marcos Acuña (aunque volvió con Rosario Central) y Matías Viña. Lo que ocurre con el flamante refuerzo de River, Kendry Paez, va más por una decisión de Gallardo de que se ponga a punto físicamente antes de hacer su estreno con la banda cruzada.

armani 2

En caso de superar al Matador, River deberá esperar a que la Lepra mendocina no sume puntos, ya que de esa manera será la única en la que el millonario quede puntero en soledad.

Un equipo inédito y muy pedido por los hinchas: ¿Gallardo patea el tablero?

Hasta el momento, salvo por lesión u obligación, Gallardo ha repetido el mismo equipo desde el inicio del Torneo Apertura, pero parece que contra Tigre todo podría cambiar y se vería a un River que ha pedido todo el hincha millonario.

El protagonista de este equipo inédito es Marcos Acuña, y es que tras haber dejado atrás su lesión en el pie, el "Huevo" aparecería como una alternativa como mediocampista por izquierda, algo que ha hecho en la Selección argentina de Scaloni. Para ello también es muy importante el regreso de Matías Viña, que no pudo jugar contra Central por haber sido expulsado en la fecha anterior.

acuña, river

En caso de que Gallardo se decida por patear el tablero, el 11 de River ante Tigre estaría conformado por Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña, Fausto Vera, Anibal Moreno, Juanfer Quintero, Tomás Galvan, Marcos Acuña y Maximiliano Salas. Sino, saldría el Huevo y entraría Facundo Colidio.