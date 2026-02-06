River: Gallardo quiere patear el tablero y poner un equipo inédito con una gran sorpresa

River arrancó el 2026 con una energía completamente diferente, y eso no es solo por el funcionamiento y los resultados, sino también por la relación con la hinchada que mejoró a partir de los refuerzos. Para quedar puntero en soledad, destronando a Independiente Rivadavia, Gallardo estaría pensando en un equipo que nunca puso en cancha, con un cambio que todos los hinchas pedían.
La llegada de Viña no solo le significa una competencia interna a MarcosAcuña, sino también una alternativa para Marcelo Gallardo que le permita probar al "Huevo" en otro sitio de la cancha. Con su vuelta ante Rosario Central, el técnico millonario podría patear el tablero y poner al jugador Campeón del Mundo en el mediocampo, disolviendo la dupla de ataque Salas-Colidio, sumando un volante más.
Gallardo recupera soldados y quiere a un River puntero: cuándo juega contra Tigre
Desde las 20 horas, el día sábado y en el Monumental, River recibirá Tigre en búsqueda del liderato de la zona B del Torneo Apertura. El Matador viene siendo una de las sorpresas de la Liga Profesional, y llega entonado, con los mismos puntos que el millonario y tras ganarle de una forma aplastante a Racing.
El partido tiene designado a Esteban Zunino como el árbitro principal, y para poder ver a River contra Tigre, solo se podrá a través de ESPN Premium. Para ello, Gallardo recupera jugadores importantes, que venían en recuperación de respectivas lesiones y otros que no podían por sanción.
Nos referimos a los regresos de Franco Armani, Marcos Acuña (aunque volvió con Rosario Central) y Matías Viña. Lo que ocurre con el flamante refuerzo de River, Kendry Paez, va más por una decisión de Gallardo de que se ponga a punto físicamente antes de hacer su estreno con la banda cruzada.
En caso de superar al Matador, River deberá esperar a que la Lepra mendocina no sume puntos, ya que de esa manera será la única en la que el millonario quede puntero en soledad.
Un equipo inédito y muy pedido por los hinchas: ¿Gallardo patea el tablero?
Hasta el momento, salvo por lesión u obligación, Gallardo ha repetido el mismo equipo desde el inicio del Torneo Apertura, pero parece que contra Tigre todo podría cambiar y se vería a un River que ha pedido todo el hincha millonario.
El protagonista de este equipo inédito es MarcosAcuña, y es que tras haber dejado atrás su lesión en el pie, el "Huevo" aparecería como una alternativa como mediocampista por izquierda, algo que ha hecho en la Selección argentina de Scaloni. Para ello también es muy importante el regreso de Matías Viña, que no pudo jugar contra Central por haber sido expulsado en la fecha anterior.
En caso de que Gallardo se decida por patear el tablero, el 11 de River ante Tigre estaría conformado por Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña, Fausto Vera, Anibal Moreno, Juanfer Quintero, Tomás Galvan, Marcos Acuña y Maximiliano Salas. Sino, saldría el Huevo y entraría Facundo Colidio.