Boca y una buena entre tantas malas: Úbeda recupera una figura para jugar con Vélez

En medio de una mala racha de lesiones, Claudio Úbeda podrá contar con un jugador clave que está recuperado y seguramente será titular en Boca cuando visite este domingo a Vélez por el Torneo Apertura.
Miguel Merentiel superó una lesión muscular y es casi un hecho que compartirá la delantera xeneize con el juvenil Gonzalo Gelini en el encuentro que se jugará este domingo 8 de febrero a las 22.15, en el estadio José Amalfitani.
El atacante uruguayo no juega desde el amistoso ante Olimpia, antes de iniciarse el Torneo Apertura, y para remplazarlo el DT utilizó inicialmente a Lucas Janson, otro de los lesionados, y al joven Iker Zufiaurre.
En lo que va del certamen Boca marcó 4 goles y sus autores fueron Lautaro Di Lollo, Exequiel Zeballos, Lautaro Blanco y Leandro Paredes, de penal.
La vuelta de Merentiel y las lesiones de Ander Herrera y el Changuito Zeballos motivarían a Úbeda a meter 3 cambios en Boca respecto del once que venció a Newell's en La Bombonera.
Los once serían Marchesín, Barinaga, Costa, Di Lollo, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacíbar, Zenón, Merentiel y Gelini. Es decir que las variantes serían los ingresos de Milton Delgado, Kevin Zenón y Merentiel en remplazo de Herrera, Zeballos y Zufiaurre.