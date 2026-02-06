Boca y una buena entre tantas malas: Úbeda recupera una figura para jugar con Vélez

Miguel Merentiel superó una lesión muscular y es casi un hecho que compartirá la delantera xeneize con el juvenil Gonzalo Gelini en el encuentro que se jugará este domingo 8 de febrero a las 22.15, en el estadio José Amalfitani.

Marchesín es el arquero titular de Boca.

El atacante uruguayo no juega desde el amistoso ante Olimpia, antes de iniciarse el Torneo Apertura, y para remplazarlo el DT utilizó inicialmente a Lucas Janson, otro de los lesionados, y al joven Iker Zufiaurre.