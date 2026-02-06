El regreso de Ezequiel Centurión después de haber sido campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia

Poco más de 3 meses pasaron para que Ezequiel Centurión vuelva a las canchas tras la lesión sufrida en la final de la Copa Argentina en la que Independiente Rivadavia se consagró frente a Argentinos Juniors.
Poco más de 3 meses pasaron para que Ezequiel Centurión vuelva a las canchas tras la lesión sufrida en la final de la Copa Argentina jugando para Independiente Rivadavia.
Poco más de 3 meses pasaron para que Ezequiel Centurión vuelva a las canchas tras la lesión sufrida en la final de la Copa Argentina en la que Independiente Rivadavia se consagró frente a Argentinos Juniors.
En ese período el arquero nacido en Cipolletti finalizó su préstamo en la Lepra, volvió a River y este jueves volvió a atajar siendo titular en la reserva millonaria frente a Talleres por el Torneo Proyección 2026.
Con la misma solvencia que mostró en su exitoso paso por Independiente Rivadavia Centurión mantuvo el arco en cero y protagonizó una gran atajada para asegurar el triunfo de River por 1 a 0.
Con 28 años, Centurión volvió de una fractura y ahora es una opción más para Marcelo Gallardo quien también espera la recuperación de Franco Armani y en el comienzo de la temporada le dio la titularidad al juvenil Santiago Beltrán.
Ezequiel Centurión está de vuelta en actividad y habrá que ver como continúa su carrera después de haber acumulado 57 partidos como titular en Independiente Rivadavia.
Con la salida de Jeremías Ledesma todo indicaba que el rionegrino sería el suplente de Armani en River, pero los buenos rendimientos de Beltrán cambiaron un poco el panorama y no se descarta que pueda ser cedido nuevamente.
Centurión ya estuvo en el plantel de River entre 2017 y 2024 pero solo jugó 11 encuentros oficiales.