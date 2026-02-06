El regreso de Ezequiel Centurión después de haber sido campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia

Con 28 años, Centurión volvió de una fractura y ahora es una opción más para Marcelo Gallardo quien también espera la recuperación de Franco Armani y en el comienzo de la temporada le dio la titularidad al juvenil Santiago Beltrán.

Embed

Cuál será el futuro de Ezequiel Centurión

Ezequiel Centurión está de vuelta en actividad y habrá que ver como continúa su carrera después de haber acumulado 57 partidos como titular en Independiente Rivadavia.

Con la salida de Jeremías Ledesma todo indicaba que el rionegrino sería el suplente de Armani en River, pero los buenos rendimientos de Beltrán cambiaron un poco el panorama y no se descarta que pueda ser cedido nuevamente.

Centurión ya estuvo en el plantel de River entre 2017 y 2024 pero solo jugó 11 encuentros oficiales.