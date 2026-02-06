FADEP espera la segunda final: estos serían los 11 para enfrentar a Estudiantes de San Luis

En definitiva los once serían los siguientes: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

FADEP vs. Estudiantes de San Luis cómo ver la final de la Región Cuyo

El partido entre FADEP y Estudiantes de San Luis comenzará a las 18, será dirigido por el cordobés Fernando Rekers, será televisado por Capitán 10 y San Luis Streaming (ambos son canales de Youtube).

El que se quede con la Zona Cuyo jugará la final por el ansiado ascenso al Federal A, que será a un partido con otro equipo de la Zona Patagónica -que saldrá de la final que disputarán La Amistad de Cipolletti con Boxing - en cancha neutral. En el partido de ida igualaron 2 a 2 en Río Gallegos.

FADEP, el único representante mendocino que queda en el campeonato, está a dos partidos de dar el gran salto al Federal A y este sábado buscará llegar a la final del ascenso para subir al Federal A.