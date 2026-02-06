FADEP espera la segunda final: estos serían los 11 para enfrentar a Estudiantes de San Luis

FADEP tiene todo listo para jugar la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur frente a Estudiantes de San Luis, en calidad de local. El encuentro se disputará este sábado desde las 18.
FADEP tiene todo listo para jugar la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur frente a Estudiantes de San Luis, en calidad de local. El encuentro se disputará este sábado desde las 18.
El equipo de Diego Pozo buscará quedarse con la final de la Región Cuyo; en el partido de ida jugado en San Luis igualaron sin goles. En la última práctica el equipo de Russell mostró mucho optimismo de cara a este trascendental choque con el Albiverde.
Diego Pozo, entrenador de FADEP, no ha confirmado el equipo, pero le daría la confianza a los mismos jugadores que arrancaron el partido de ida de la final que se disputó en San Luis, donde se quedó muy conforme.
En definitiva los once serían los siguientes: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.
El partido entre FADEP y Estudiantes de San Luis comenzará a las 18, será dirigido por el cordobés Fernando Rekers, será televisado por Capitán 10 y San Luis Streaming (ambos son canales de Youtube).
El que se quede con la Zona Cuyo jugará la final por el ansiado ascenso al Federal A, que será a un partido con otro equipo de la Zona Patagónica -que saldrá de la final que disputarán La Amistad de Cipolletti con Boxing - en cancha neutral. En el partido de ida igualaron 2 a 2 en Río Gallegos.
FADEP, el único representante mendocino que queda en el campeonato, está a dos partidos de dar el gran salto al Federal A y este sábado buscará llegar a la final del ascenso para subir al Federal A.