Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima: Ariel Broggi mete cambios para recibir a Instituto por la cuarta fecha del Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima jugará este domingo ante Instituto en el estadio Víctor Legrotaglie. El entrenador del Lobo, Ariel Broggi, realizará algunas modificaciones tras dos derrotas seguidas

Omar Romero
Omar Romero
Gimnasia y Esgrima tras la dura derrota con Unión en Santa Fe espera con muchas expectativas el segundo partido como local del Torneo Apertura en el estadio Víctor Legrotaglie, que será ante Instituto de Córdoba. El entrenador mensana, Ariel Broggi, tiene planificado realizar algunas variantes.

Matías Recalde sería el remplazante de Franco Saavedra, que fue expulsado ante Unión.

El encuentro entre el Lobo y la Gloria se jugará este domingo desde las 22.15 y corresponde a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Será dirigido por Luis Lobo Medina y contará con la transmisión de ESPN Premium.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, no confirmó el equipo para el compromiso ante Instituto, pero habrían modificaciones. Una baja es obligada por la expulsión de Franco Saavedra, en su lugar jugaría Matías Recalde y volvería Imanol González a la defensa, tras recuperarse de una lesión muscular.

En principio los once titulares serían los siguientes: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni.

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Gimnasia y Esgrima e Instituto

El último enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima e Instituto se dio el 27 de julio del 2022, fue en el estadio Víctor Legrotaglie con triunfo del Lobo por 2 a 0, por la 26ª fecha la Primera Nacional.

Los goles los marcaron Oscar Garrido y Mario Galeano y al equipo lo dirigía Luca Marcogiuseppe. En ese conjunto actuaba Diego Mondino, que hoy está en el equipo que juega en Primera División.

Los partidos entre Gimnasia y Esgrima e Instituto por los torneos Nacionales

Por los torneos nacionales jugaron en dos oportunidades, con un triunfo de cada equipo. El 27 de marzo de 1983 en Córdoba ganó Instituto por 1 a 0 y el 3 de abril de ese año se impuso el Lobo en Mendoza por 1 a 0.

