Gimnasia y Esgrima: Ariel Broggi mete cambios para recibir a Instituto por la cuarta fecha del Torneo Apertura

En principio los once titulares serían los siguientes: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Agustín Módica, Valentino Simoni.

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Gimnasia y Esgrima e Instituto

El último enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima e Instituto se dio el 27 de julio del 2022, fue en el estadio Víctor Legrotaglie con triunfo del Lobo por 2 a 0, por la 26ª fecha la Primera Nacional.

Los goles los marcaron Oscar Garrido y Mario Galeano y al equipo lo dirigía Luca Marcogiuseppe. En ese conjunto actuaba Diego Mondino, que hoy está en el equipo que juega en Primera División.

Embed - Gimnasia (M) 2-0 Instituto | Primera Nacional | Fecha 26

Los partidos entre Gimnasia y Esgrima e Instituto por los torneos Nacionales

Por los torneos nacionales jugaron en dos oportunidades, con un triunfo de cada equipo. El 27 de marzo de 1983 en Córdoba ganó Instituto por 1 a 0 y el 3 de abril de ese año se impuso el Lobo en Mendoza por 1 a 0.