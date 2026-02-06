Desafío matemático recargado: ¿cuál es el valor de X?

Desafío Matemático valor x 2

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para determinar el valor de X en 2X + 8 = 40 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del = pero con una función inversa. Es decir, si un número está:

sumando, pasa restando.

restando, pasa sumando.

dividiendo, pasa multiplicando.

multiplicando, pasa dividiendo.

potencia, pasa a raíz.

raíz, pasa a potencia.

Paso 1 (La suma pasa a resta): El +8 se mueve al lado derecho del = como -8.

2X + 8 = 40

2X = 40 - 8

2X = 32

Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 3 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del = dividiendo.

X = 32÷ 2

Paso 3, resultado final:

X = 16

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Alcanzar el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro El cerebro se pone en acción con un buen desafio matemático.

Llegar a la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.