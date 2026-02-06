"Galoppo querido": la insólita reacción de los hinchas de River ante la posible sanción de la FIFA

Giuliano Galoppo podría ser inhabilitado por la FIFA a causa de una deuda y los hinchas de River reaccionaron de manera insólita en las redes sociales pidiendo al futbolista que no pague para que no pueda jugar.
Giuliano Galoppo podría ser inhabilitado por la FIFA a causa de una deuda y los hinchas de River reaccionaron de manera insólita en las redes sociales.
Giuliano Galoppo podría ser inhabilitado por la FIFA a causa de una deuda y los hinchas de River reaccionaron de manera insólita en las redes sociales pidiendo al futbolista que no pague para que no pueda jugar.
La FIFA declaró al futbolista de River como responsable del incumplimiento del laudo del TAS (11/08/25) y deberá abonar a su ex representante, Leandro Escudero: $360.000 más intereses (12% anual desde 11/03/21); $4.477.000 más intereses (12% anual desde 26/03/22); 530.000 dólares más intereses (12% anual desde 06/08/22) y una multa a la FIFA en el plazo de 30 días.
Si Galoppo no paga dentro de los 30 días otorgados, podrá recibir una prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por hasta 6 meses, hasta regularizar la deuda.
Giuliano Galoppo tiene 26 años, llegó a River cedido por el San Pablo de Brasil a comienzos del 2025 y el club hizo uso de la opción por su pase tras haber acumulado 37 partidos oficiales con 7 goles.
"Galoppo querido, defendé lo que es tuyo, ni se te ocurra depositarle", fue una de las irónicas expresiones de los hinchas para que Galoppo no pague y de esa manera sea suspendido.
"Galoppo, tu ex representante es un delincuente así que no le pagués nada porque te quiere cagar", agregaron los hinchas en su mensaje al mediocampista.
"Señor Galoppo, no se deje psicopatear y defienda lo suyo. No le deposite nada a ese bicho que solo quiere verlo caer y vivir de usted".
"Por favor Galoppo, no lo hagas".
"Cierrenle el mercado pago a Galoppo xfa!!!!".