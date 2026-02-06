"Galoppo querido": la insólita reacción de los hinchas de River ante la posible sanción de la FIFA

Giuliano Galoppo tiene 26 años, llegó a River cedido por el San Pablo de Brasil a comienzos del 2025 y el club hizo uso de la opción por su pase tras haber acumulado 37 partidos oficiales con 7 goles.

La irónica reacción de los hinchas de River

"Galoppo querido, defendé lo que es tuyo, ni se te ocurra depositarle", fue una de las irónicas expresiones de los hinchas para que Galoppo no pague y de esa manera sea suspendido.

"Galoppo, tu ex representante es un delincuente así que no le pagués nada porque te quiere cagar", agregaron los hinchas en su mensaje al mediocampista.

galoppo

"Señor Galoppo, no se deje psicopatear y defienda lo suyo. No le deposite nada a ese bicho que solo quiere verlo caer y vivir de usted".

"Por favor Galoppo, no lo hagas".

"Cierrenle el mercado pago a Galoppo xfa!!!!".